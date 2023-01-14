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Четыре иномарки столкнулись на Винаповском мосту — видео последствий аварии

ДТП оформили с материальным ущербом

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В аварии пострадал автомобиль такси

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Массовое ДТП произошло 14 января на Винаповском мосту в Кировском районе Новосибирска. Видео последствий аварии очевидцы опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54»

— На Винаповском мосту разбились 4 черных автомобиля: 2 седана Volkswagen Polo, один из них — брендированный «Делимобиль», они стояли с одной стороны, и хэтчбек Ford Fusion с универсалом Subaru Outback с другой стороны, — пояснил автор поста.

Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, в аварии никто не пострадал. ДТП оформили с материальным ущербом.

Ранее в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. В аварии с фурой погибли 18-летний водитель и 34-летний пассажир Toyota Avensis.

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