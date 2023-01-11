«В холод решили до работы в комфорте доехать»: цены на такси взлетели в Новосибирске в мороз

— Примерно в 8 утра стоимость была в 550 рублей за поездку, которая обычно стоит в пределах 300 рублей. А потом в 09:00 она резко упала до 200 рублей. Видимо, все в мороз хотели на такси доехать до работы в комфорте, — отметила читательница НГС.