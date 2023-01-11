«В холод решили до работы в комфорте доехать»: цены на такси взлетели в Новосибирске в мороз

В Новосибирске цены на такси взлетели до 500–600 рублей за недолгую поездку, а затем резко снизились. Горожане и водители связывают это с тем, что в мороз многие захотели добраться до работы не на общественном транспорте.
— Примерно в 8 утра стоимость была в 550 рублей за поездку, которая обычно стоит в пределах 300 рублей. А потом в 09:00 она резко упала до 200 рублей. Видимо, все в мороз хотели на такси доехать до работы в комфорте, — отметила читательница НГС.
Водители такси также отметили, что цена в час пик была выше даже обычной при повышенном спросе.
— Как цена выставляется, даже для нас непонятно иногда. Может быть совсем разная при одинаковом расстоянии, — отметил водитель такси Анатолий. — Но сегодня утром многие не завелись, поэтому, скорее всего, меньше водителей на линии было.
Специальный индекс сервиса «Яндекс.Такси» рост цен объясняет нехваткой автомобилей на линии.
— Заказов в разы больше, чем машин, — говорится в приложении. — Система временно повышает цену, чтобы привлечь водителей из соседних районов.
В компании всегда отмечают, что стоимость поездки зависит от спроса и количества водителей на линии. Если спрос большой, то цена растет.
В начале года новосибирские таксисты поделились цифрами, сколько им удалось заработать в новогоднюю ночь.