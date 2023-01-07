Ехавший в Новосибирск грузовик раздавил иномарку на трассе — в ДТП погибла женщина

Утром 7 января произошло смертельное ДТП на
По данным ведомства, авария произошла около 8 часов 25 минут.
— Допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Вольво» в составе полуприцепа, после чего легковой автомобиль откинуло в кювет, — указано в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».
В аварии погибла
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В ночь на Рождество в Новосибирске произошла массовая драка. По данным очевидцев, конфликт начался после того, как две машины столкнулись в двух шагах от площади Ленина.