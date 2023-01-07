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Ехавший в Новосибирск грузовик раздавил иномарку на трассе — в ДТП погибла женщина

В прицепе грузовика было 17 тонн сборного груза

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В результате ДТП погиб один человек и еще один пострадал

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Утром 7 января произошло смертельное ДТП на 61-м км федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень. По данным Госавтоинспекции МО МВД России Заречный, в результате столкновения автомобиля «Рено-Лагуна» и грузовика «Вольво» погиб человек, водитель иномарки попал в больницу.

По данным ведомства, авария произошла около 8 часов 25 минут. 43-летний водитель «Рено-Лагуна» ехал со стороны Тюмени в сторону Екатеринбурга, но не справился с управлением. В результате машина вылетела на полосу встречного движения.

— Допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Вольво» в составе полуприцепа, после чего легковой автомобиль откинуло в кювет, — указано в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Водитель грузовика ехал в Новосибирск

Водитель грузовика ехал в Новосибирск

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В аварии погибла 32-летняя пассажирка автомобиля «Рено-Лагуна», водитель транспортного средства получил травмы и был госпитализирован. Предварительно врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму (ЗЧМТ), сотрясение головного мозга (СГМ) и множественные переломы.

45-летний водитель «Вольво» в ДТП не пострадал, — указано в сообщении. Водитель грузовика пояснил, что ехал в Новосибирск и увидел, что автомобиль, который двигался во встречном направлении, выехал неожиданно на его полосу, после чего произошло столкновение. В момент аварии в прицепе автомобиля «Вольво» было 17 тонн сборного груза.

В ночь на Рождество в Новосибирске произошла массовая драка. По данным очевидцев, конфликт начался после того, как две машины столкнулись в двух шагах от площади Ленина.

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