«Поддержал наш автопром, а он меня — нет». Новосибирец купил новый УАЗ, но он начал гнить и вибрировать — суды идут второй год

Не BMW же покупал

В конце 2018 года новосибирец Евгений К. решил приобрести себе автомобиль. С рук брать транспорт не хотел и, ввиду ограниченности средств, выбор мужчина остановил на новой модели «УАЗ-Профи». Официальный дилер «УАЗ Центр» продал ему новенькое авто за 879 000 рублей.



— Раньше я водил японские машины, приходилось немало тратить на запчасти. Именно поэтому мне нужен был новый автомобиль. Мы как раз дом строили, УАЗ прекрасно подходил для моих целей: что-то привезти-увезти, по делам подвигаться. Точнее, мне так казалось до начала его эксплуатации, — рассказывает Евгений.

