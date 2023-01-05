«Поддержал наш автопром, а он меня — нет». Новосибирец купил новый УАЗ, но он начал гнить и вибрировать — суды идут второй год

Житель Новосибирска купил новый «УАЗ-Профи» в помощь при строительстве своего дома и для рабочих поездок. В ожидания от приобретения Евгений не вкладывал слишком много, понимая, что отечественный автопром далек от совершенства. Однако потребителю пришлось так часто приезжать в дилерский центр за устранением проблем с авто, что в конце концов нервы не выдержали, и Евгений обратился в суд, потребовав вернуть деньги за УАЗ. Дело затянулось, проведены три экспертизы, выводы которых противоречат друг другу. Историю своих мытарств водитель рассказал НГС.
Не BMW же покупал
В конце 2018 года новосибирец Евгений К. решил приобрести себе автомобиль. С рук брать транспорт не хотел и, ввиду ограниченности средств, выбор мужчина остановил на новой модели «УАЗ-Профи». Официальный дилер «УАЗ Центр» продал ему новенькое авто за
— Раньше я водил японские машины, приходилось немало тратить на запчасти. Именно поэтому мне нужен был новый автомобиль. Мы как раз дом строили, УАЗ прекрасно подходил для моих целей: что-то привезти-увезти, по делам подвигаться. Точнее, мне так казалось до начала его эксплуатации, — рассказывает Евгений.
УАЗ мужчина купил накануне своего дня рождения, фактически сделал себе подарок. Проблемы с ним начались с самого начала.
— Сначала это были мелочи: дверь как-то не так закрывалась, где-то было протекание. Колонки в дверях отказывали. Магнитолу и колонки дилер поменял. Потом вывалились плафоны с полотка, но даже если купить такие же новые, они в отверстие не встанут: его размер больше положенного, мы пробовали. Честно говоря, я рассчитывал на подобное: всё-таки не BMW покупал, — с пониманием говорит Евгений.
Но плафоны и проблемы со звуком стали для покупателя нового автомобиля только началом череды разочарований. У него возникло столько непредвиденных сложностей, что от него отвернулись официальные дилеры и дело дошло до суда.
Всё на Москву кивали
По словам Евгения, запись в сервисной книжке предупреждала владельца о том, что вибрация и шумы двигателя при эксплуатации — неотъемлемая характеристика «УАЗ-Профи». В первое время у потребителя не было нареканий к дилеру.
— При проблемах приезжал бесплатный эвакуатор, меняли свечи. Сначала это было через
Спустя два года с момента покупки, в декабре 2020 года, на корпусе автомобиля появилась коррозия. Дилер проблемные места подкрасил, но через два месяца Евгению пришлось возвращаться с теми же жалобами.
— «Рыжики» вновь появились на оконной раме, пассажирской и водительской дверях, на сварных швах и бортах автомобиля. Когда я в очередной раз приехал к дилеру, то получил отказ в устранении этих дефектов. Сотрудники кивали на столичный офис, ждали его ответа, ничего не предпринимая, — отмечает Евгений. — В конце концов из Москвы пришел отказ, мне его показали, но на руки не дали.
Не получив ответа на претензию от дилера, в сентябре 2021 года мужчина решил обратиться в суд.
Что решил суд
В иске Евгений указал, что в пункте 2 сервисной книжки гарантийный период автомобиля составляет 48 месяцев с момента покупки или 200 000 км пробега. Он обратил внимание на глубокую коррозию, быстрый износ колодок при малом километраже, скрытые рулевые дефекты и многочисленные поломки транспорта. К иску он приложил заключение эксперта, выявившего производственные дефекты автомобиля.
Потребитель потребовал вернуть
«УАЗ Центр» с требованиями Евгения не согласился, заявив, что на лакокрасочное покрытие грузовой платформы гарантия составляет 6 месяцев или
— Документы, представленные истцом, достоверно не подтверждают наличие недостатка товара. Кроме того, даже при наличии недостатков не установлено, носят ли они производственный характер или эксплуатационный, либо связаны с неправильным хранением товара; носят ли они характер существенности, — говорится в отзыве «УАЗ Центра» на иск потребителя.
Не устроили дилера и выводы эксперта, он потребовал провести новую, пообещав ее оплатить. Суд это ходатайство удовлетворил.
Вторая экспертиза также выявила дефекты производственного характера в автомобиле, однако ответчик привел в суде основания для назначения еще одной, третьей, экспертизы. В финальном исследовании установлены дефекты производственного характера в сварке швов кабины автомобиля. Остальные проблемы автомобиля классифицированы как следствие ненадлежащего качества ремонта или эксплуатации. Все из них признаны устранимыми.
Суд первой инстанции 28 декабря отказался удовлетворить иск Евгения. Владелец УАЗа намерен это решение обжаловать.
НГС обратился в «УАЗ Центр» за комментарием, корреспонденту обещали перезвонить. На момент публикации этого не произошло.
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