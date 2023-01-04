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Толмачево побил рекорд по количеству пассажиров за год — всего было обслужено 7 млн человек

Аэропорт предлагает больше 100 направлений для полета

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В аэропорту сейчас идет большая реконструкция

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Международный аэропорт Толмачево в 2022 году достиг нового рекорда и обслужил 7 миллионов пассажиров. Как сообщают в пресс-службе аэропорта, сейчас аэропорт предлагает больше 100 направлений маршрутной сети.

— В этом году впервые в истории обслужено 7 миллионов пассажиров, несомненно, это вклад всех авиакомпаний — партнеров аэропорта в достижение новой рекордной отметки аэропорта Толмачево, — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Как отметил у себя в телеграм-канале губернатор Новосибирской области Андрей Травников, этот рекорд подтверждает, что Толмачево самый крупный региональный аэропорт страны.

— Хочется напомнить, что именно в Толмачево сегодня реализуется крупнейший проект по строительству и реконструкции аэропортовой инфраструктуры — строительство нового терминала и реконструкция взлетно-посадочной полосы, — добавил Андрей Травников.

Как стало известно в конце прошлого года, завершение строительства нового терминала в Толмачево перенесли на первый квартал 2023 года.

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