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Автобус врезался в легковушку в центре Новосибирска

Инцидент произошел на перекрестке улицы Гоголя и Красного проспекта

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ДТП произошло на перекрестке улицы Гоголя и Красного проспекта

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Вечером 1 января в Новосибирске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Как сообщил пользователь сервиса 2ГИС, общественный транспорт столкнулся с легковым автомобилем на перекрестке улицы Гоголя и Красного проспекта в Центральном районе Новосибирска. О пострадавших не сообщается.

— Средний ряд. Автобус на полной скорости прилетел в бок, — указано в сообщении.

Внутри автобуса находились люди

Внутри автобуса находились люди

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На снимках с места ДТП видно, что с легковым автомобилем столкнулся автобус № 5. Внутри общественного транспорта находились люди. По данным 2ГИС, заторов на дороге после аварии не зафиксировано.

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НГС обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции с просьбой прокомментировать дорожно-транспортное происшествие. На момент публикации материала в ведомстве не сообщили детали инцидента.

Отметим, в конце декабря на улице Бориса Богаткова произошло ДТП с участием легкового автомобиля, автобуса и троллейбуса. По словам очевидца, авария случилась из-за некачественной уборки дорог.

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