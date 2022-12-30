В ночь на 1 января метро в Новосибирске будет работать до 2 часов ночи

Ночью с 31 декабря на 1 января новосибирское метро будет работать до
— В дни новогодних праздников — с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года — наземный пассажирский транспорт и Новосибирский метрополитен будут работать по графику выходного дня, — сообщили в пресс-центре мэрии.
С 26 декабря по 8 января для школьников действует бесплатный проезд. Для этого ребенку нужно предъявить справку из школы.
— Бесплатный проезд доступен в метрополитене, на всех трамвайных, троллейбусных и муниципальных автобусных маршрутах, — пояснили в мэрии.
У школьников в Новосибирске уже неделю идут каникулы. Мы подготовили список с десятками развлечений для детей, в том числе и с бесплатными.