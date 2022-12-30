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В ночь на 1 января метро в Новосибирске будет работать до 2 часов ночи

Затем весь общественный транспорт перейдет на график выходного дня

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Школьники во время каникул смогут ездить на муниципальном транспорте бесплатно

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Ночью с 31 декабря на 1 января новосибирское метро будет работать до 2 часов. Наземный транспорт во время каникул перейдет на график выходного дня.

— В дни новогодних праздников — с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года — наземный пассажирский транспорт и Новосибирский метрополитен будут работать по графику выходного дня, — сообщили в пресс-центре мэрии.

С 26 декабря по 8 января для школьников действует бесплатный проезд. Для этого ребенку нужно предъявить справку из школы.

— Бесплатный проезд доступен в метрополитене, на всех трамвайных, троллейбусных и муниципальных автобусных маршрутах, — пояснили в мэрии.

У школьников в Новосибирске уже неделю идут каникулы. Мы подготовили список с десятками развлечений для детей, в том числе и с бесплатными.

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