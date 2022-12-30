В ночь на 1 января метро в Новосибирске будет работать до 2 часов ночи

— Бесплатный проезд доступен в метрополитене, на всех трамвайных, троллейбусных и муниципальных автобусных маршрутах, — пояснили в мэрии.



У школьников в Новосибирске уже неделю идут каникулы. Мы подготовили список с десятками развлечений для детей, в том числе и с бесплатными.

