Сибирячка заплатила 5000 за езду на самокате без прав, а потом с нее потребовали в суде еще 28 000. Как так?

«ГАПП 9» потребовал с Евгении 27 325 рублей за свои услуги и еще 1020 рублей на оплату госпошлины.



— В соответствии с пунктами 11 и 12 статьи 27.3 КоАП, лицо, привлеченное к ответственности за административное нарушение, повлекшее задержание транспортного средства, оплачивает стоимость его перемещения и хранения, — так мотивировал свой иск оператор штрафстоянок «ГАПП 9».

