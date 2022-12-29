Сибирячка заплатила 5000 за езду на самокате без прав, а потом с нее потребовали в суде еще 28 000. Как так?

Евгения Михайлова попала в неприятную ситуацию: ей выписали штраф за езду без шлема и прав на электросамокате Whoosh. Оплатив 5000, девушка забыла об этой истории. Однако вскоре она стала ответчиком в суде: оказывается, самокат увезли на штрафстоянку, и теперь оператор взыскивает с Евгении 28 000 за эвакуацию и хранение техники. При этом судебная практика за последние несколько месяцев стала складываться в пользу водителей. Подробности — в материале НГС.
Поездка в 800 метров
13 июня 2022 года Евгения Михайлова арендовала самокат оператора Whoosh для поездки по улицам Новосибирска. Вскоре ее остановил экипаж ГИБДД.
— Вместе с сотрудником ДПС мы оставили самокат на специальных местах для них, такие, знаете, с разметкой. Их с таких мест берут и на такие же ставят, когда завершают поездку. Прошли к автомобилю для оформления протокола об административном правонарушении: мне объяснили, что для самокатов нужны шлем и права категории «А». Я спорить не стала, забрала протокол, в мобильном приложении Whosh завершила поездку и отправилась по своим делам, — рассказала НГС Евгения.
Общая протяженность поездки на самокате составила 800 метров, и обошлась она в 182 рубля. В мобильном приложении Whoosh зафиксирован факт завершения пользования транспортом. Штраф Евгения оплатила через сайт «Госуслуги» и забыла про эту неприятную ситуацию. До того момента, как получила извещение о необходимости явиться в суд в качестве ответчика.
Суть дела
В мировой суд Заельцовского района обратился крупнейший оператор штрафстоянок ООО «ГАПП 9». Оказалось, что после оформления протокола за езду без прав на самокате его эвакуировали и отвезли на штрафстоянку, где он простоял 1095 часов. Об этом Евгения узнала только в суде.
«ГАПП 9» потребовал с Евгении 27 325 рублей за свои услуги и еще 1020 рублей на оплату госпошлины.
— В соответствии с пунктами 11 и 12 статьи 27.3 КоАП, лицо, привлеченное к ответственности за административное нарушение, повлекшее задержание транспортного средства, оплачивает стоимость его перемещения и хранения, — так мотивировал свой иск оператор штрафстоянок «ГАПП 9».
Евгения не согласна с правомочностью таких требований.
— Мне об эвакуации сотрудники ГИБДД не говорили, соответственно, я никоим образом на эту ситуацию повлиять не могла. А если бы самокат там год простоял, мне что, миллион платить надо? Я завершила поездку в приложении Whoosh, с этого момента самокат — зона ответственности его владельца, — объясняет свою позицию девушка.
На момент публикации материала решения по иску «ГАПП 9» еще не вынесено.
— Мы считаем, что требования штрафстоянки необоснованны. В первую очередь из-за того, что необоснованны сами действия ГИБДД по изъятию самокатов. В этом случае расходы, связанные с хранением самокатов на штрафстоянке и их перевозкой, несет ГИБДД самостоятельно. Кроме того, в указанном случае пользователь завершил поездку и оставил самокат на парковке, то есть не двигался на нём — никаких оснований эвакуировать самокат в любом случае не было. Считаем, что с требованиями штрафстоянки соглашаться нельзя. Мы со своей стороны окажем пользователям содействие в формировании правовой позиции по делу, — прокомментировали ситуацию в Whoosh.
ООО «ГАПП 9» принадлежит Сергею Дроздову. Директор — Владимир Вивденко. На конец 2021 года выручка компании составила 65,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 12,6 миллиона. У «ГАПП 9» 3 штрафстоянки в Новосибирске: на ул. Кулагина, 2/1, Доватора, 11 к. 2 и Нижегородской, 272 к. 1.
Штрафы за поездку без прав
ГИБДД начала штрафовать пользователей кикшеринга в Новосибирске с мая 2022-го, заявив, что самокаты Urent и Whoosh превышают допустимую мощность в 250 Вт. Из-за этого их фактически приравняли к мопедам. В кикшеринговых компаниях с этим не согласны, а в Urent провели экспертизу и предоставили ее результаты. По данным АНО «Лаборатория Судебных Экспертиз», кикшеринговые самокаты нельзя оценивать как мопеды.
Пользователям самокатов выписывали штрафы, аналогичные тому, что получила Евгения Михайлова. С санкциями оказались согласны не все, их иски к ГИБДД начали рассматривать суды. Практика складывалась неоднородно: часть решений выносилась в пользу водителей, иски других потребителей оставались без удовлетворения. Многие из проигравших не сдавались и обращались в областной суд, который к концу года поддержал большинство из них.
На момент публикации материала на сайте облсуда — 15 дел по пользователям самокатов (Whoosh и Urent), из которых рассмотрено 9. В одном случае апелляционная инстанция оставила решение первой в силе: оно было вынесено в пользу потребителя, ГИБДД не удалось его обжаловать. 7 дел, решение по которым вынесено в пользу ГИБДД, отправлено на новое рассмотрение. В последнем случае облсуд отменил сразу и постановление, прекратив производство по делу об административном правонарушении.
— Видим, что ранее, вплоть до начала декабря, судьи в районных судах колебались и часто оставляли постановления ГИБДД в силе. Отменить постановления удавалось тем, кто очень активно отстаивал свою позицию и привлекал к делу юристов. Но в декабре практика повернулась лицом к пользователям, и в последние 3 недели районные суды стали рассматривать дела с положительным итогом и отменять постановления, и при этом уже рассмотрен ряд дел областным судом по жалобам пользователей, и ни одно «негативное» решение районного суда в областном суде не выстояло, — прокомментировали практику облсуда по «самокатным» делам в сервисе Whoosh.
В декабре суд запретил кикшеринговой компании Urent размещать в Новосибирске парковки самокатов без разрешений. Арбитраж встал на сторону городских властей.