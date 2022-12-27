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В Новосибирске в новогодние праздники ограничат проезд по улицам Ударная и Салтыкова-Щедрина

Ограничение связано с ремонтом теплотрассы

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Работы планируют закончить 9 января

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В Новосибирске до 9 января закрыли для проезда улицу Ударную в районе жилого дома по адресу Станиславского, 35. Как сообщили в пресс-центре мэрии, ограничение связано с аварийным ремонтом теплотрассы.

Также из-за ремонта теплосети с 27 декабря по 3 января на 5 метров сузят проезжую часть на пересечении улицы Салтыкова-Щедрина и проспекта Димитрова в районе жилого дома по адресу Салтыкова-Щедрина, 1.

Ранее в Ленинском районе Новосибирска ограничили движение транспорта на пересечении улиц Ватутина и Котовского из-за аварийного ремонта теплотрассы.

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