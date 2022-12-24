Первый троллейбус из новой партии прибыл в Новосибирск

МКП «Горэлектротранспорт» получил первый из 9 новых троллейбусов, которые организация закупила в лизинг. Информация об этом появилась на сайте компании.



Напомним, о том, что для Новосибирска до конца 2022 года закупят дополнительно 9 троллейбусов, объявил мэр Анатолий Локоть на встрече с журналистами. На приобретение нового общественного транспорта деньги выделили из областного и городского бюджетов.

