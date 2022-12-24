Первый троллейбус из новой партии прибыл в Новосибирск

МКП «Горэлектротранспорт» получил первый из 9 новых троллейбусов, которые организация закупила в лизинг. Информация об этом появилась на сайте компании.
Напомним, о том, что для Новосибирска до конца 2022 года закупят дополнительно 9 троллейбусов, объявил мэр Анатолий Локоть на встрече с журналистами. На приобретение нового общественного транспорта деньги выделили из областного и городского бюджетов.
Также в конце декабря определили поставщика, который предоставит для Новосибирска 120 низкопольных троллейбусов в лизинг. На приобретение общественного транспорта выделили 4,99 миллиарда рублей.
Согласно закупочной документации, троллейбусы должны быть новыми, изготовленными в 2023 году, не бывавшими в эксплуатации. Поставить троллейбусы победитель аукциона должен до 30 ноября 2023 года.