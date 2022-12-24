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Первый троллейбус из новой партии прибыл в Новосибирск

До конца 2022 года в Новосибирск доставят 9 новых троллейбусов

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На приобретение нового общественного транспорта деньги выделили из областного и городского бюджетов

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МКП «Горэлектротранспорт» получил первый из 9 новых троллейбусов, которые организация закупила в лизинг. Информация об этом появилась на сайте компании.

Напомним, о том, что для Новосибирска до конца 2022 года закупят дополнительно 9 троллейбусов, объявил мэр Анатолий Локоть на встрече с журналистами. На приобретение нового общественного транспорта деньги выделили из областного и городского бюджетов.

Также в конце декабря определили поставщика, который предоставит для Новосибирска 120 низкопольных троллейбусов в лизинг. На приобретение общественного транспорта выделили 4,99 миллиарда рублей.

Согласно закупочной документации, троллейбусы должны быть новыми, изготовленными в 2023 году, не бывавшими в эксплуатации. Поставить троллейбусы победитель аукциона должен до 30 ноября 2023 года.

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НовосибирскТроллейбусОбщественный транспорт
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