Пьяного 41-летнего пассажира сняли с рейса в Новосибирск — он оскорблял экипаж

С рейса Иркутск — Новосибирск сняли пьяного пассажира, который оскорблял экипаж. На мужчину составили административный протокол и отказали в полете. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В ведомстве отметили, что на борту самолета из Иркутска в Новосибирск находился 41-летний житель Пермского края. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, оскорблял экипаж нецензурной бранью, из-за чего командир воздушного судна отказал пассажиру в перелете.
— Транспортные полицейские сопроводили гражданина в дежурную часть, где на него был составлен протокол об административном правонарушении по части первой статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Кроме того, мужчина подвергнут административному задержанию. Ему грозит штраф до одной тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток, — отметили в ведомстве.
Сотрудники транспортной полиции провели с пассажиром профилактическую беседу о правилах поведения в общественных местах.
В июле в новосибирском аэропорту Толмачево сотрудники полиции задержали мужчину, который мешал экипажу самолета до Магадана. Он выражался нецензурной бранью и мешал работе экипажа.