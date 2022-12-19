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Новосибирск встал в 10-балльных пробках — в городе начался снегопад

Движение затруднено как на правом, так и на левом берегу города

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Ситуация на дорогах оценивается в 10 баллов

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Вечером 19 декабря во время снегопада в Новосибирске собрались пробки. По данным 2ГИС, ситуация на дорогах оценивается в 10 баллов.

По данным 2ГИС, в городе произошло не менее 10 ДТП

По данным 2ГИС, в городе произошло не менее 10 ДТП

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Заторы наблюдаются как на правом, так и на левом берегу Новосибирска. В частности, на правом берегу города в красный цвет окрасились Красный проспект, улицы Фабричная, Советская, Ипподромская, Гоголя, Дуси Ковальчук и Восход. Пробки собрались на площади Калинина и у Новосибирского театра оперы и балета в Центральном районе города.

На левом берегу Новосибирска заторы зафиксированы на проезде Энергетиков, улицах Большой, Станционной, Широкой, Петухова, Советском шоссе и Сибиряков-Гвардейцев.

По данным сервиса 2ГИС, в городе произошло не менее 10 ДТП. НГС следит за ситуацией на дорогах и улицах Новосибирска в онлайн-трансляции.

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