Новосибирск встал в 10-балльных пробках — в городе начался снегопад

Вечером 19 декабря во время снегопада в Новосибирске собрались пробки. По данным 2ГИС, ситуация на дорогах оценивается в 10 баллов.
Заторы наблюдаются как на правом, так и на левом берегу Новосибирска. В частности, на правом берегу города в красный цвет окрасились Красный проспект, улицы Фабричная, Советская, Ипподромская, Гоголя, Дуси Ковальчук и Восход. Пробки собрались на площади Калинина и у Новосибирского театра оперы и балета в Центральном районе города.
На левом берегу Новосибирска заторы зафиксированы на проезде Энергетиков, улицах Большой, Станционной, Широкой, Петухова, Советском шоссе и Сибиряков-Гвардейцев.
По данным сервиса 2ГИС, в городе произошло не менее 10 ДТП. НГС следит за ситуацией на дорогах и улицах Новосибирска в онлайн-трансляции.