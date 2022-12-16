На площади Калинина отремонтировали трамвайные пути — потребовалось вмешательство прокуратуры

В Новосибирске отремонтировали разрушенное дорожное покрытие возле трамвайных рельсов на площади Калинина.
Разрушенная дорога снижала скорость транспортного потока от Гагаринской в сторону Мочищенского шоссе. Машины не успевали съехать с кольца и блокировали перпендикулярное направление, автомобили стояли в пробках в любое время суток.
Прокуратура Заельцовского района организовала проверку сообщения о дефектах путей возле стелы на площади Калинина. Специалисты установили, что на проезжей части в районе дома на улице Дуси Ковальчук, 179/2 имеются существенные дефекты в покрытии межрельсового пространства.
— Прокуратурой района в связи с выявленными нарушениями внесено представление директору МКУ «ДЭУ 1». В результате принятых прокуратурой мер дорожно-эксплуатационное учреждение выполнило работы, дорожное полотно восстановлено, — сообщили в пресс-службе прокуратуры по НСО.
Недавно мы писали, что в Новосибирске запланировали ремонт двух дорог в Дзержинском и Советском районах за работы над проектной документацией готовы заплатить более 5 миллионов рублей.