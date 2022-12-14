СЕЙЧАС -27°С
Пробки 4/10
usd 63.21
eur 66.70
Тема дняПять случаев кори в Новосибирске
Все новости
Все новости

«Абсолютный хаос»: на оживленном перекрестке в Новосибирске третий день не работают светофоры

Показываем видео с проблемного участка

1 660

Когда солнце встает, а утренний час пик заканчивается, ситуация на перекрестке выглядит не слишком страшно — но только на первый взгляд

Поделиться

На перекрестке улиц Кирова и Сакко и Ванцетти в Новосибирске третий день не работают светофоры. Об этом 14 декабря рассказал читатель НГС, добавив, что за последние дни из-за неработающих светофоров произошло сразу несколько аварий.

— Все едут на свой страх и риск. Это очень оживленный перекресток, — рассказал живущий поблизости от перекрестка читатель НГС. — Абсолютный хаос.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Переходить дорогу в час пик очень сложно

Видео: Житель Новосибирска

По словам новосибирца, людям приходится переходить дорогу с большой осторожностью, а сделать это в час пик довольно сложно.

НГС обратился с запросами в Госавтоинспекцию и мэрию Новосибирска, чтобы выяснить, почему не работают светофоры, когда их починят и сколько ДТП произошло на перекрестке. На момент публикации ответы не поступили.

Накануне НГС писал о транспортном коллапсе, который вызвал снегопад: утром 13 декабря город сковали пробки, а цены на такси взлетели.

По теме

ДТПНе работает светофорТранспортный коллапс
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ6
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter