«Абсолютный хаос»: на оживленном перекрестке в Новосибирске третий день не работают светофоры

На перекрестке улиц Кирова и Сакко и Ванцетти в Новосибирске третий день не работают светофоры. Об этом 14 декабря рассказал читатель НГС, добавив, что за последние дни из-за неработающих светофоров произошло сразу несколько аварий.
— Все едут на свой страх и риск. Это очень оживленный перекресток, — рассказал живущий поблизости от перекрестка читатель НГС. — Абсолютный хаос.
По словам новосибирца, людям приходится переходить дорогу с большой осторожностью, а сделать это в час пик довольно сложно.
НГС обратился с запросами в Госавтоинспекцию и мэрию Новосибирска, чтобы выяснить, почему не работают светофоры, когда их починят и сколько ДТП произошло на перекрестке. На момент публикации ответы не поступили.
Накануне НГС писал о транспортном коллапсе, который вызвал снегопад: утром 13 декабря город сковали пробки, а цены на такси взлетели.