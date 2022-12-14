«Минут 40–50 идти». Как дети двух дальних микрорайонов остаются без транспорта и ходят в школу в сильный мороз

— Эти новые микрорайоны присоединены к Марусино. В связи с тем, что они присоединены к Марусино, а добираться из них до школы далеко, государство выделяет транспорт для развоза детей, — рассказывает корреспонденту НГС жительница Лебяжьего Оксана. Ребенку Оксаны 8 лет.



Проблема же в том, что на эти микрорайоны администрацией Новосибирского района для перевозки школьников выделены автобус с «Газелью», которые периодически администрация снимает со школьного маршрута для других нужд.

