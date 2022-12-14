«Минут 40–50 идти». Как дети двух дальних микрорайонов остаются без транспорта и ходят в школу в сильный мороз

В Москве жизнь достаточно сильно меняется, стоит выбраться за пределы МКАДа, а в Новосибирске, чтобы ощутить другую реальность, надо просто выехать за город. И неважно, где ты проживаешь — в большом коттеджном поселке или в небольшой деревеньке на несколько дворов, — когда у тебя нет поблизости социальной инфраструктуры. Жители нескольких коттеджных микрорайонов в районе села Марусино регулярно лишаются специального транспорта до ближайшей школы. И приходится им или в рабочее время как-то возить детей в школу и обратно на личном транспорте, или отправлять детей на учебу пешком. А дорога из некоторых мест Марусино совсем неблизкая: около часа пешком. Корреспондент НГС Илья Калинин выехал на место, чтобы лично понять, с какими трудностями проложен путь к знаниям у маленьких жителей этих микрорайонов.
«Минут 40–50 идти. Я сама засекала». Чем недовольны марусинцы
Жители микрорайонов Благое и Лебяжье села Марусино с начала учебного года жалуются на проблему со школьным транспортом, который возит их детей-младшеклассников в ближайшую школу
— Эти новые микрорайоны присоединены к Марусино. В связи с тем, что они присоединены к Марусино, а добираться из них до школы далеко, государство выделяет транспорт для развоза детей, — рассказывает корреспонденту НГС жительница Лебяжьего Оксана. Ребенку Оксаны 8 лет.
Проблема же в том, что на эти микрорайоны администрацией Новосибирского района для перевозки школьников выделены автобус с «Газелью», которые периодически администрация снимает со школьного маршрута для других нужд.
Конечно, обе транспортные единицы одновременно у школьников не забирают. Однако, маршруты у «Газели» и автобуса совершенно разные, поэтому из отдаленных уголков села до автобусной остановки, когда изымается «Газель», приходится идти пешком около часа. А пустить автобус по длинному маршруту, чтобы забирать всех детей, как объяснили журналисту родители, невозможно. Дорога, по которой ездит «Газель», не подходит для автобуса: узкая, с гравийным покрытием и без возможности разворота в конце маршрута.
— У меня от дома дотуда (до дальней остановки автобуса. — Прим. ред.) расстояние 3,5 километра. А до школы — всего 4,5 километра. То есть нет никакого резона везти ребенка [на машине] до дальней остановки, сразу до школы уж тогда, — рассказывает одна из недовольных родителей Юлия.
О снятии транспорта с маршрута родителей предупреждают в специальном чате заранее: как правило, за день. И тогда приходится придумывать, как отправить ребенка в школу, особенно если на улице — декабрьский мороз. Вариантов решения проблемы как бы несколько: увезти на легковом транспорте (личном или договорившись с теми, у кого он есть), оставить ребенка дома или отправить пешком.
— До дальней остановки — «ДНТ Марьино» — мой ребенок ходил. У нас многие дети так ходят. Маршрутку в течение недели, бывает, забирают два-три-четыре раза. Нам говорят, что на олимпиады, на какие-то соревнования… Если некому подвезти, то дети идут пешком. И вот морозы были — тоже ходили. Минут 40–50 получается. В неделю раз-два пешком ходить приходится. Я сама засекала, когда ходила на эту остановку пешком из микрорайона Благое. Он самый дальний, — рассказала мама второклассника Ксения.
Раньше, говорят жители Марусино, такого не было. Например, транспорт периодически снимали и в 2021 году, но случалось такое всего раз-два в месяц — и с этим еще можно было смириться. В этом же году, объясняют местные жители, частота таких снятий возросла в четыре раза минимум.
Недовольные родители требуют от районной администрации выделить транспортную единицу, которая бы не забиралась, и увеличить маршрут до самых дальних домов микрорайона Благое. Жителям которого даже в обычное время до самого близкого остановочного пункта всё равно идти около двадцати минут.
— В телефонном разговоре нам сказали, что единица выделена: транспорт закуплен Новосибирским районом. И когда всё пройдет: вся постановка на учет, обучение, какая-то техника безопасности — нам ее дадут, эту единицу. Это сказали нам в отделе образования, — пояснила журналисту одна из жительниц микрорайона Благое.
Запись телефонного разговора с представителем администрации, о котором рассказала жительница, в распоряжении редакции НГС имеется. В нем чиновница объясняла, что какой-то новый транспорт в область поступил, но пока не распределен. Разговор этот состоялся 17 сентября 2022 года.
«Мне не нравится формулировка "снимать"». Что говорят в школе и администрации района
Директор школы
— Снимает транспортный отдел Новосибирского района. Мы транспортом не распоряжаемся. Снимают на выезды на олимпиады… На какие-то организованные мероприятия, допустим, новогодние спектакли для одаренных детей и так далее. Можно позвонить в управление образования Новосибирского района и там получить всю информацию, — пояснила директор школы.
В управлении образования Новосибирского района сообщили, что начальница на совещании, но прокомментировать ситуацию может ее заместитель. Вот только она, в свою очередь, заметила, что не в курсе происходящего, и перенаправила корреспондента НГС к следующему чиновнику — начальнику отдела общего образования Ольге Лесиной. Но и она не смогла ответить на вопросы, зато высказала недовольство словом, которым журналист обозначил отсутствие транспорта на школьном маршруте. Это напомнило, как представители власти регулярно используют новояз, подменяя многие слова их более мягкими аналогами, например взрыв — хлопком, наводнение — подтоплением, падение — отрицательным ростом.
— Администрация автобусы не снимает. Не управление этим занимается, а управляющая компания (МКУ «УК ЕЗ ЖКХС». — Прим. ред.). <…> И что значит «снятие»? Мы их не снимаем просто так. <…> Мне не совсем нравится формулировка «снимать», понимаете? Их просто так не снимают. И родителям заранее всё объясняется. <…> Нет, [это называется] не сняли, а перенаправили, — пояснила начальник отдела общего образования управления образования Новосибирского района Ольга Лесина.
После объяснения, каким словом надо называть отсутствие транспорта на маршруте, Лесина пояснила, что в этом году по сравнению с прошлым — пандемийным — выросло число школьных олимпиад, куда автобусы постоянно и забирают. А на уточнение: может ли это также быть связано с мобилизационным или военным призывом, заметила: «Не готова ответить. С воинским — нет». И тут же предложила журналисту обратиться к следующему чиновнику. Им оказался заместитель директора МКУ «УК ЕЗ ЖКХС» Илья Мац.
Илья Мац пообещал дать ответ чуть позже — после консультации, но потом почему-то комментировать отказался.
— Я ничего не готов ответить. У нас есть запрос прокуратуры по этому вопросу — подвозу детей в холодную зиму, мы будем по нему отвечать [прокуратуре] в установленные сроки. Больше мне что-то сложно пояснить сейчас, — завершил разговор Илья Мац.
О новом транспорте, который якобы пришел из Москвы, но еще не распределен, никто из сотрудников администрации в разговоре с журналистом почему-то так и не обмолвился. А одна из собеседниц вообще выразила сомнение, что дети из дальних уголков Марусино идут до ближайшей остановки больше двадцати минут.
— Знаете ли, — задумчиво заметила эта собеседница. — Тут надо проверять и замерять расстояние. И еще ведь смотря как идти. Да и двадцать минут, простите, у нас люди идут на работу пешком. Я не считаю, что это далекое расстояние.
5 декабря министр транспорта НСО Анатолий Костылевский на оперативном совещании рассказал, что за неделю в школу не смогли попасть из-за отмены подвоза более 1600 детей из 104 населенных пунктов.