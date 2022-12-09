«Ситуация в стране вынуждает»: автошколы Новосибирска массово подняли цены на обучение на 50%

В Новосибирске практически все автошколы подняли цены на обучение в один день — 9 декабря. Как объясняют в некоторых автошколах, это связано с ростом цен на запчасти и бензин. Рост составил до 50%. Анонимный источник НГС сообщил, что такое решение было принято на общем собрании директоров учреждений. НГС изучил, что происходит в автошколах и на сколько выросли цены.
Автошколы сделали заявление
Автошкола «Автолидер» в Новосибирске сообщила о повышении цен еще в конце ноября.
— Друзья, из-за резкого подорожания бензина, автомобилей, увеличения стоимости запчастей и обслуживания с 9 декабря 2022 года повышаем цены на обучение. Благодарим вас за сотрудничество и выражаем глубокую признательность за доверие, которое вы нам оказываете, выбирая нашу автошколу, — рассказали в группе «Автолидера» во «ВКонтакте». До главного офиса школы корреспондент НГС дозвониться не смогла.
В автошколе «Мегаполис» также на сайте есть объявление о повышении цен. С 9 декабря стоимость обучения составит 45 тысяч. Как рассказали в главном офисе «Мегаполиса», директор будет только в понедельник и тогда сможет прокомментировать поднятие цен.
О повышении цен у себя во «ВКонтакте» написали и в школе «Автостатус».
— До конца этой недели, до 9 декабря, держим ценник на категорию B, — сообщили в «Автостатусе».
Похожее объявление появилось и в официальной группе «Автошколы 54».
— Мы очень долго старались удержать цену на обучение на одном уровне, однако сейчас ситуация в стране вынуждает увеличить стоимость наших услуг. Мы продолжим оказывать образовательные услуги так же честно и качественно, как и сейчас, предоставим вам все, что предусмотрено договором и не бросим вас на полпути, — рассказали в «Автошколе 54». В этой автошколе также отказались давать комментарий корреспонденту НГС.
Общее собрание директоров
Для некоторых новосибирцев, которые выбирали место для обучения, поднятие цен стало неожиданностью. Так, читательница НГС Екатерина поделилась, что еще вчера, 8 декабря, стоимость была на 15 тысяч меньше.
— Я просматривала сайты автошкол 8 декабря, стоимость обучения составляла примерно
Как рассказал автоинструктор, который пожелал остаться анонимным, раньше цены в городе варьировались от 25 до 32 тысяч.
— Самая дешевая раньше была в «Перекрестке» — 25 тысяч, и самая дорогая — «Ягуар», 32 тысячи. Это по Новосибирску. И были кыштовские и колыванские, там 35 тысяч стоило. То есть от 25 до 32 тысяч — в среднем, значит, 28 тысяч. И на совещании всех директоров, где договорились все сделать, обучение решили поставить минимум 45 тысяч, так как по-другому неликвидно, — объяснил инструктор.
Как добавляет автоинструктор, рост цен на обучение объяснили ростом цен на все обслуживание, в том числе на страховку. Инструкторам, отмечает работник автошколы, пока не подняли зарплату. При этом во многом обслуживание остается на работниках.
По последним данным Росстата, потребительские цены в среднем в России выросли на 11,07% с начала этого года. Мы поговорили с экономистами, чтобы разобраться, на что еще будут расти цены в декабре 2022 года.