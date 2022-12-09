«Ситуация в стране вынуждает»: автошколы Новосибирска массово подняли цены на обучение на 50%

В автошколе «Мегаполис» также на сайте есть объявление о повышении цен. С 9 декабря стоимость обучения составит 45 тысяч. Как рассказали в главном офисе «Мегаполиса», директор будет только в понедельник и тогда сможет прокомментировать поднятие цен.



О повышении цен у себя во «ВКонтакте» написали и в школе «Автостатус».

— До конца этой недели, до 9 декабря, держим ценник на категорию B, — сообщили в «Автостатусе».

Похожее объявление появилось и в официальной группе «Автошколы 54».

— Мы очень долго старались удержать цену на обучение на одном уровне, однако сейчас ситуация в стране вынуждает увеличить стоимость наших услуг. Мы продолжим оказывать образовательные услуги так же честно и качественно, как и сейчас, предоставим вам все, что предусмотрено договором и не бросим вас на полпути, — рассказали в «Автошколе 54». В этой автошколе также отказались давать комментарий корреспонденту НГС.