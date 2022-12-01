В Новосибирске планируют открыть движение к ЛДС по некачественной дороге

Мэр Новосибирска заявил, что некачественную дорогу к новому ЛДС планируют ввести в эксплуатацию. Ранее главу муниципального предприятия «МЕТРО МиР» Александра Мысика обвинили в превышении полномочий, потому что он организовал добычу песка из Оби для дорог у арены.
— Работы в целом завершены по этой дороге, мы планируем ее использовать. Сегодня прорабатываются варианты запуска. Вообще, она уже эксплуатируется. Напоминаю, что для строительства ЛДС вся техника едет по этой дороге, — заявил Анатолий Локоть на пресс-конференции 1 декабря.
Он уточнил, что строительство самого ЛДС находится под контролем регионального правительства.
Ранее НГС писал о том, кто такой Александр Мысик, чем он известен и что будет со стройкой метро после его задержания. Его заключили под стражу до 15 января.