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В Новосибирске планируют открыть движение к ЛДС по некачественной дороге

Сейчас по ней передвигается строительная техника

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По дороге к ЛДС уже запущено движение

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Мэр Новосибирска заявил, что некачественную дорогу к новому ЛДС планируют ввести в эксплуатацию. Ранее главу муниципального предприятия «МЕТРО МиР» Александра Мысика обвинили в превышении полномочий, потому что он организовал добычу песка из Оби для дорог у арены.

— Работы в целом завершены по этой дороге, мы планируем ее использовать. Сегодня прорабатываются варианты запуска. Вообще, она уже эксплуатируется. Напоминаю, что для строительства ЛДС вся техника едет по этой дороге, — заявил Анатолий Локоть на пресс-конференции 1 декабря.

Он уточнил, что строительство самого ЛДС находится под контролем регионального правительства.

Ранее НГС писал о том, кто такой Александр Мысик, чем он известен и что будет со стройкой метро после его задержания. Его заключили под стражу до 15 января.

Анатолий ЛокотьЛДСМП Метро МиРАлександр Мысик
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