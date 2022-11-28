«От машины ничего не осталось»: на Большевистской в Новосибирске каршеринг вылетел в кювет

28 ноября на улице Большевистской обнаружили каршеринговый автомобиль в кювете. По данным паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», машина вылетела с дороги у остановки «Храм Михаила Архангела» в Октябрьском районе города.
— В кювете был обнаружен автомобиль с наклейками «Делимобиль» на борту. Он, выехав с дороги, пролетел несколько метров, попутно сломав деревья, — указано в сообщении.
Очевидцы записали видео с места аварии. Как сообщается в видеозаписи, каршеринговый автомобиль вылетел с дороги и пересек речку. На месте происшествия работал эвакуатор службы «АСТ-54». О том, где находится водитель автомобиля, не сообщается.
— Вот так люди ездят. От автомобиля ничего не осталось, — сказал автор видео.
НГС обратился в Госавтоинспекцию по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию и рассказать подробности ДТП. В ведомстве сообщили, что к ним не поступала заявка об аварии.
25 ноября в Бердске Новосибирской области автомобиль Honda CR-V залетел на бетонный блок под путепроводом. В результате происшествия водитель скончался на месте.