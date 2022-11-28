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«От машины ничего не осталось»: на Большевистской в Новосибирске каршеринг вылетел в кювет

Инцидент произошел у остановки «Храм Михаила Архангела»

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Автомобиль сломал несколько деревьев

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28 ноября на улице Большевистской обнаружили каршеринговый автомобиль в кювете. По данным паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», машина вылетела с дороги у остановки «Храм Михаила Архангела» в Октябрьском районе города.

— В кювете был обнаружен автомобиль с наклейками «Делимобиль» на борту. Он, выехав с дороги, пролетел несколько метров, попутно сломав деревья, — указано в сообщении.

Очевидцы записали видео с места аварии. Как сообщается в видеозаписи, каршеринговый автомобиль вылетел с дороги и пересек речку. На месте происшествия работал эвакуатор службы «АСТ-54». О том, где находится водитель автомобиля, не сообщается.

— Вот так люди ездят. От автомобиля ничего не осталось, — сказал автор видео.

В Госавтоинспекцию по городу не поступала заявка об аварии

В Госавтоинспекцию по городу не поступала заявка об аварии

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НГС обратился в Госавтоинспекцию по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию и рассказать подробности ДТП. В ведомстве сообщили, что к ним не поступала заявка об аварии.

25 ноября в Бердске Новосибирской области автомобиль Honda CR-V залетел на бетонный блок под путепроводом. В результате происшествия водитель скончался на месте.

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