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Из Новосибирска отменили автобусные рейсы в Казахстан — причиной стал аномальный холод

Пассажирам предлагают вернуть билеты

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28 ноября из Новосибирска отменены вечерние рейсы в Усть-Каменогорск и Семей

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28 ноября из Новосибирска отменили отправления некоторых автобусных рейсов из-за метеоусловий. Как сообщил Новосибирский автовокзал — Главный на своем сайте, причиной отмены стала холодная погода.

— По метеоусловиям отменены рейсы в Казахстан. В связи с аномальными холодами отменены рейсы 28 ноября, — указано в сообщении.

Так, по данным сайта автовокзала, из Новосибирска отменены рейсы на 16:00 и 18:30 в Усть-Каменогорск, а также на 17:15 и 19:20 в Семей. Пассажирам предлагается вернуть билеты, купленные для поездок.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в ночь на 29 ноября в Новосибирской области столбик термометра опустится до <nobr class="_">-24… -29</nobr> градусов, местами до -36 градусов

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в ночь на 29 ноября в Новосибирской области столбик термометра опустится до -24… -29 градусов, местами до -36 градусов

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— Электронные билеты, приобретенные на сайте автовокзала, можно вернуть в личном кабинете. Оформить возврат на билеты, купленные в кассе, возможно только в той кассе, где ранее был приобретен билет, — сообщили в автовокзале.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 28 ноября в Новосибирске температура воздуха составляет -20… -22 градуса, в Новосибирской области — -17... -22 градуса, местами похолодание до -27 градусов.

Морозы в Новосибирске будут постепенно ослабевать, но осадки ожидаются не раньше выходных — синоптики подготовили новый прогноз для горожан.

25 ноября в Новосибирской области автобус с 19 детьми из хоккейной команды совершил аварийную остановку из-за того, что у него замерзло топливо. Он вез команду из Бердска в Татарск.

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