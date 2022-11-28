Из Новосибирска отменили автобусные рейсы в Казахстан — причиной стал аномальный холод

28 ноября из Новосибирска отменили отправления некоторых автобусных рейсов из-за метеоусловий. Как сообщил Новосибирский автовокзал — Главный на своем сайте, причиной отмены стала холодная погода.
— По метеоусловиям отменены рейсы в Казахстан. В связи с аномальными холодами отменены рейсы 28 ноября, — указано в сообщении.
Так, по данным сайта автовокзала, из Новосибирска отменены рейсы на 16:00 и 18:30 в Усть-Каменогорск, а также на 17:15 и 19:20 в Семей. Пассажирам предлагается вернуть билеты, купленные для поездок.
— Электронные билеты, приобретенные на сайте автовокзала, можно вернуть в личном кабинете. Оформить возврат на билеты, купленные в кассе, возможно только в той кассе, где ранее был приобретен билет, — сообщили в автовокзале.
По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 28 ноября в Новосибирске температура воздуха составляет
Морозы в Новосибирске будут постепенно ослабевать, но осадки ожидаются не раньше выходных — синоптики подготовили новый прогноз для горожан.
25 ноября в Новосибирской области автобус с 19 детьми из хоккейной команды совершил аварийную остановку из-за того, что у него замерзло топливо. Он вез команду из Бердска в Татарск.