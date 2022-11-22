Машина новосибирца застряла в сугробе по дороге из Шерегеша — из снежного плена автомобиль вытащили полицейские

В Кемеровской области сотрудники МВД вытащили из снежного плена машину новосибирца, который вылетел с дороги. Как рассказали в ведомстве, мужчина вместе со знакомыми ехал из Шерегеша.
— Полицейские при помощи патрульного автомобиля вызволили иномарку из снежной ловушки и вернули ее на дорогу. Туристы поблагодарили кузбасских полицейских за оказанную помощь, после чего продолжили путь домой, в Новосибирск, — сообщили в пресс-службе МВД по Кемеровской области.
Ранее сразу несколько ДТП произошло на трассе под Искитимом из-за обледеневшей дороги.