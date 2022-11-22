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Тема дня42-летний мобилизованный пропал в Новосибирске
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Машина новосибирца застряла в сугробе по дороге из Шерегеша — из снежного плена автомобиль вытащили полицейские

Самостоятельно новосибирец не смог вытащить машину

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ДТП произошло на 14 километре автодороги Таштагол – Шерегеш

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В Кемеровской области сотрудники МВД вытащили из снежного плена машину новосибирца, который вылетел с дороги. Как рассказали в ведомстве, мужчина вместе со знакомыми ехал из Шерегеша.

— Полицейские при помощи патрульного автомобиля вызволили иномарку из снежной ловушки и вернули ее на дорогу. Туристы поблагодарили кузбасских полицейских за оказанную помощь, после чего продолжили путь домой, в Новосибирск, — сообщили в пресс-службе МВД по Кемеровской области.

Ранее сразу несколько ДТП произошло на трассе под Искитимом из-за обледеневшей дороги.

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