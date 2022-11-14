Прокуратура усмотрела самоуправство мэрии по перекрытию улицы Ленина в Новосибирске

Прокуратура Новосибирска нашла нарушения в перекрытии улицы Ленина — мэрия поставила блоки раньше времени, а также не подготовила необходимые документы.

— Мэрия города уполномочена принимать решение об ограничении движения по дороге местного значения. Однако вопреки требованиям законодательства мэрией проект организации дорожного движения на период введения прекращения движения транспортных средств не разработан, информация о введении ограничений на улично-дорожной сети опубликована с нарушением требований законодательства, дорожные знаки установлены не в соответствии с требованиями ГОСТ, — объяснили в прокуратуре Новосибирской области.

