Прокуратура усмотрела самоуправство мэрии по перекрытию улицы Ленина в Новосибирске
Решается вопрос о возбуждении административного дела
Прокуратура Новосибирска нашла нарушения в перекрытии улицы Ленина — мэрия поставила блоки раньше времени, а также не подготовила необходимые документы.
— Мэрия города уполномочена принимать решение об ограничении движения по дороге местного значения. Однако вопреки требованиям законодательства мэрией проект организации дорожного движения на период введения прекращения движения транспортных средств не разработан, информация о введении ограничений на улично-дорожной сети опубликована с нарушением требований законодательства, дорожные знаки установлены не в соответствии с требованиями ГОСТ, — объяснили в прокуратуре Новосибирской области.
Также заградительные блоки были поставлены раньше времени. Сообщалось, что их должны установить с
— Прокурором мэру города внесено представление об устранении нарушений законодательства (на рассмотрении), а в органы полиции направлена информация для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении должностных лиц мэрии города по факту самоуправства (ст. 19.1 КоАП РФ), — добавили в ведомстве.
Перекрытие улицы Ленина из-за празднования Нового года на три месяца вызвало жаркие споры среди новосибирцев. А водители начали кататься по тротуарам перекрытой улицы Ленина, несмотря на запрет.