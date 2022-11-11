«Это не город, а вечная пробка»: 8-балльные пробки сковали Новосибирск
Ситуацию на городских магистралях усугубили выпавший снег и несколько ДТП
Жители Новосибирска застряли в пробках, которые образовались в городе вечером 11 ноября. По данным сервиса 2ГИС, ситуация на дорогах оценивается в 8 баллов.
Как сообщили читатели НГС, многокилометровая пробка с незначительными просветами растянулась на участке от станции метро «Заельцовская» до Речного вокзала. Так же, по данным сервиса 2ГИС, на Димитровском и Октябрьских мостах. Отметим, что ситуацию на городских магистралях усугубили выпавший снег, дорожные работы и несколько ДТП.
Левобережная часть Новосибирска также окрашена в красный цвет. Пробки образовались на улице Ватутина, Немировича-Данченко и Титова.
— Это не город, а вечная пробка… Когда уже в Новосибирске сделают дороги, — жалуются водители в приложении 2ГИС.
«Яндекс.Пробки» дорожную ситуацию оценивают в 7 баллов. По данным сервиса, затор образовался на Кирова, Добролюбова и Восходе.
Отметим, что неблагоприятная ситуация на дорогих продолжается с самого утра. Утром пробки достигали 7 баллов.