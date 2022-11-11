«Это не город, а вечная пробка»: 8-балльные пробки сковали Новосибирск

Жители Новосибирска застряли в пробках, которые образовались в городе вечером 11 ноября. По данным сервиса 2ГИС, ситуация на дорогах оценивается в 8 баллов.



Как сообщили читатели НГС, многокилометровая пробка с незначительными просветами растянулась на участке от станции метро «Заельцовская» до Речного вокзала. Так же, по данным сервиса 2ГИС, на Димитровском и Октябрьских мостах. Отметим, что ситуацию на городских магистралях усугубили выпавший снег, дорожные работы и несколько ДТП.