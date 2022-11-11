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«Это не город, а вечная пробка»: 8-балльные пробки сковали Новосибирск

Ситуацию на городских магистралях усугубили выпавший снег и несколько ДТП

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Водители делятся своим негодованием

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Жители Новосибирска застряли в пробках, которые образовались в городе вечером 11 ноября. По данным сервиса 2ГИС, ситуация на дорогах оценивается в 8 баллов.

Как сообщили читатели НГС, многокилометровая пробка с незначительными просветами растянулась на участке от станции метро «Заельцовская» до Речного вокзала. Так же, по данным сервиса 2ГИС, на Димитровском и Октябрьских мостах. Отметим, что ситуацию на городских магистралях усугубили выпавший снег, дорожные работы и несколько ДТП.

На дорожную ситуацию повлиял выпавший снег

На дорожную ситуацию повлиял выпавший снег

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Левобережная часть Новосибирска также окрашена в красный цвет. Пробки образовались на улице Ватутина, Немировича-Данченко и Титова.

— Это не город, а вечная пробка… Когда уже в Новосибирске сделают дороги, — жалуются водители в приложении 2ГИС.

На некоторых участках ведут дорожные работы

На некоторых участках ведут дорожные работы

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«Яндекс.Пробки» дорожную ситуацию оценивают в 7 баллов. По данным сервиса, затор образовался на Кирова, Добролюбова и Восходе.

Отметим, что неблагоприятная ситуация на дорогих продолжается с самого утра. Утром пробки достигали 7 баллов.

НовосибирскЗаторПробки
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