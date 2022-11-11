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Тема дняВодитель маршрутки — о смертельном ДТП
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Спецоперация на УкраинеРепортаж

После взрыва на Крымском мосту дальнобойщики собираются в колонны и ночуют в палаточном лагере — видео с трассы

Путь через Таганрог и «новые территории» пустовал 8 лет, а сейчас стал основным. Показываем, что сейчас там происходит

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Взрыв на Крымском мосту закрыл для большинства водителей большегрузов короткий путь на полуостров. Теперь дальнобойщики выстраиваются в очереди под Таганрогом, чтобы под охраной отправиться в Крым через Запорожье. Что говорят водители и какая обстановка царит сейчас на трассе — смотрите в видеорепортаже, который опубликован чуть выше.

Трафик на новом участке резко вырос, но полноценного палаточного городка до сих пор нет, сообщают наши коллеги из 161.RU. Место для помощи дальнобойщикам выглядит так: бездействующая полевая кухня, четыре синие палатки, генератор, греющий одну из них, «Газель» со спасателями, которые сторожат генератор, и кофе-автомат.

— Проблема в том, что не поспишь. Машина проезжает рядом, ее качает. Отдыха практически не получается, — рассказал водитель Сергей.

Больше всего его и других дальнобойщиков волнует скорость передвижения — колонна отправляется только раз в сутки. И максимум в одну колонну набирают 50 машин. Остальные в это время ждут на обочине.

Текстовую версию репортажа из очереди читайте здесь.

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