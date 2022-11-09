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В Новосибирске внезапно перекрыли часть Ипподромской — там заметили сотрудников Следственного комитета

Причины перекрытия в настоящее время неизвестны

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Вечером 9 ноября в Новосибирске сотрудники ДПС перекрыли участок дороги на улице Ипподромской. По данным паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», ограничение зафиксировали на автодороге в сторону улицы Кропоткина.

Как сообщают пользователи сервиса 2ГИС, на месте перекрытия заметили специалистов Следственного комитета.

— Стоим... Внезапно, — пишет один из пользователей сервиса.

— Следственный комитет спереди, — сообщает другой пользователей 2ГИСа.

По словам очевидцев, на дороге проводился следственный эксперимент

По словам очевидцев, на дороге проводился следственный эксперимент

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В комментариях к посту в паблике «АСТ-54» очевидцы сообщают, что на участке дороги якобы проводился следственный эксперимент. Перекрытие действовало около 10 минут.

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации в ведомстве не ответили на запрос.

Напомним, в Новосибирске на три месяца перекрыли проезд на участке улицы Ленина. Там будут проводить праздничные мероприятия в рамках проекта «Новогодняя столица России».

ДПСИпподромскаяСК РФПерекрытие
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