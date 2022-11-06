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«Оторвал кусочек шторы в автобусе»: бывший водитель троллейбуса придумал себе необычное хобби

Он создает уменьшенные копии общественного транспорта, на котором ездили и ездят новосибирцы

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Мастер сделал 85 моделей

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6 ноября новосибирскому троллейбусу исполняется 65 лет. Этот вид транспорта у новосибирцев появился чуть позже трамвая, который запустили в 1934-м. За эти годы сменилось несколько поколений машин, каждая из которых символизирует свою эпоху. Историю новосибирского электротранспорта бережно хранят в музее, который больше 40 лет назад открыли на территории левобережного трамвайного депо на Сибиряков-Гвардейцев. В нем собраны десятки уменьшенных копий троллейбусов и трамваев, которые возили горожан во все времена, с начала запуска. Журналисты съездили на экскурсию и поговорили с бывшим сотрудником Горэлектротранспорта Максимом Исаевым — автором большинства моделей.

Модели делают в масштабе 1:25

Модели делают в масштабе 1:25

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Если вы никогда не были в Музее истории развития городского электротранспорта, посмотрите видео, которое перенесет вас в стены уникального музея, созданного целеустремленными мечтателями. Так хранитель музея называет своих коллег, бывших и нынешних сотрудников Горэлектротранспорта, для которых транспорт — дело жизни.

Попасть в музей не так просто, потому что территория закрытая, нужно предварительно записаться. Зато здесь можно узнать всю историю новосибирских троллейбусов и трамваев с момента запуска. Увидеть не только модели, сделанные местными умельцами, но и окунуться в атмосферу разных эпох, переданную через фотографии первых водителей, старые билеты, компостеры, костюмы и сумки вагоновожатых.

Первый трамвай вышел на линию в Новосибирске в 1934 году, это был второй сибирский город, где появился этот вид транспорта. Первый — Сталинск (ныне Новокузнецк)

Первый трамвай вышел на линию в Новосибирске в 1934 году, это был второй сибирский город, где появился этот вид транспорта. Первый — Сталинск (ныне Новокузнецк)

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Но в центре внимания, конечно, транспорт — модели, сделанные в масштабе 1:25. Автор большей половины копий — бывший сотрудник Горэлектротранспорта Максим Исаев.

Музей находится в левобережном троллейбусном депо

Музей находится в левобережном троллейбусном депо

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Первую модель он сделал в начале 80-х годов, когда еще работал водителем троллейбуса. Хотел подарить другу, коллеге — тоже водителю, только автобуса, который часто называют «желтенький, с большими глазами», — ЛиАЗ-677.

— У него был маршрут 35, ходил по Димитровскому мосту. А я работал на 6-м маршруте троллейбуса, который тоже ходил через Димитровскиий мост, — вспоминает Максим Исаев. — У водителей было принято как-то здороваться, перемаргиваться фарами. В какой-то момент возникла мысль сделать другу автобус — такой же, на каком он работал.

Музей открылся в 1981 году

Музей открылся в 1981 году

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От слов к делу. Максим Викторович действительно сделал такую модель, но подарок, по его мнению, потерял актуальность, потому что город как раз переходил на другой транспорт, и другу достался новый автобус — желтый Ikarus с гармошкой.

— Мой автобус, получается, устарел, и я сделал ему этот металлический «Икарус» с гармошкой, — рассказывает мастер. — Друг поставил его себе на панель в автобусе, вывел туда лампочки: когда тормозишь, в модели загорался свет. Это были 1988–1989-е годы, для детей было так интересно, подходили, смотрели. Тогда ведь были Дома юных техников, Дома творчества. Дети делали лодки подводные, корабли, самолетики. Сегодня всё это можно купить, а тогда делали сами.

Тот первый ЛиАЗ он оставил себе — маленький автобус до сих пор стоит в квартире у Максима Исаева. Всё сохранилось, в том числе то, что внутри.

Первая модель Максима Исаева, сделанная в середине <nobr class="_">80-х</nobr>

Первая модель Максима Исаева, сделанная в середине 80-х

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— Интересно, что даже шторы... Я прям оторвал кусочек шторы в его автобусе. Всё это натуральное, сохранилось с 1988 года, когда многие еще ходили в детский сад, а кто-то даже не родился.

Кроме моделей, в музее много фотографий, в том числе первых водителей

Кроме моделей, в музее много фотографий, в том числе первых водителей

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В ответ на такой подарок друг сделал ему троллейбус ЗиУ-9, на котором тогда работал Максим Викторович. Получается, обменялись. Через некоторое время, когда из водителей он перешел в управление, на должность ревизора по безопасности движения, модели превратились в серьезное увлечение, а друзья и коллеги начали получать необычные эксклюзивные подарки: трамвайчики, троллейбусы — в общей сложности своими руками Максим Исаев сделал 85 копий.

С 1999 по 2001 год музей находился на реконструкции

С 1999 по 2001 год музей находился на реконструкции

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— Технология отработана. Если металл, то немного, потому что с ним работать сложнее. В основном это картон, цветная бумага, стекло, пластик, — перечислил он. — С колесами только всегда проблема, потому что склеить их из бумаги невозможно. Поэтому я использую колеса от каких-то игрушек. А по времени — зависит от модели. Если это модель новая, то сначала нужно рисовать схему. В интернете нахожу эту модель, смотрю длину, ширину, всё это делаю в масштабе. Уменьшаю на 32 или на 25, как на черчении когда-то в школе. То есть на миллиметровой бумаге рисую такой макет, а потом уже по нему вырезаю. Что-то новое может занять месяц-два, а что-то, что уже делал много раз, — можно изготовить за три дня.

Модели, сделанные Максимом Исаевым, стоят на полках или панелях в транспорте у друзей и коллег. Например, у водителя троллейбуса Нины Малышкиной — героини статьи на НГС, участницы «Народной премии» в 2019 году.

По моделям, представленным в музее, можно узнать историю развития электротранспорта в Новосибирске

По моделям, представленным в музее, можно узнать историю развития электротранспорта в Новосибирске

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— Я начинал работать, и она тогда работала. Сейчас ходит троллейбус 23-го маршрута, 1119, она до сих пор за рулем, — говорит Максим Исаев. — Когда-то давно она мне говорит: «Максим, сделай мне мой троллейбус». Потому что он был у нее красненький, а потом, когда Анатолий Евгеньевич Локоть придумал, что троллейбусы должны быть зелеными, она прям очень расстроилась. Она даже ходила на прием к Анатолию Евгеньевичу, плакала. И я сделал ей модель ее красного троллейбуса.

В коллекции работы разных авторов

В коллекции работы разных авторов

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Водители довольно трепетно относятся к своему транспорту. Например, одна женщина — Галина — утром подходила, гладила свой троллейбус и говорила ему: «Ласточка моя».

— Если не поглажу, он начинает у меня на линии капризничать: то дверь не откроется, то еще что-то, — вспоминает рассказы коллег Максим Викторович.

В музее представлены десятки копий новосибирского транспорта

В музее представлены десятки копий новосибирского транспорта

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— То есть это хобби, какой-то интерес, всегда приятно дарить людям радость. Пусть она будет маленькая, но чтобы они улыбнулись и подумали, что есть какой-то позитив.

Сейчас в музее больше 10 моделей Максима Исаева. В этом году его попросили сделать новую — модель уфимских троллейбусов с автономным ходом, которые скоро прибудут в город.

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ГорэлектротранспортМузейТрамваиТроллейбусыХобби
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