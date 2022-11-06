«Оторвал кусочек шторы в автобусе»: бывший водитель троллейбуса придумал себе необычное хобби

Первую модель он сделал в начале 80-х годов, когда еще работал водителем троллейбуса. Хотел подарить другу, коллеге — тоже водителю, только автобуса, который часто называют «желтенький, с большими глазами», — ЛиАЗ-677 .



— У него был маршрут 35, ходил по Димитровскому мосту. А я работал на 6-м маршруте троллейбуса, который тоже ходил через Димитровскиий мост, — вспоминает Максим Исаев. — У водителей было принято как-то здороваться, перемаргиваться фарами. В какой-то момент возникла мысль сделать другу автобус — такой же, на каком он работал.