«Оторвал кусочек шторы в автобусе»: бывший водитель троллейбуса придумал себе необычное хобби
Он создает уменьшенные копии общественного транспорта, на котором ездили и ездят новосибирцы
6 ноября новосибирскому троллейбусу исполняется 65 лет. Этот вид транспорта у новосибирцев появился чуть позже трамвая, который запустили в
Если вы никогда не были в Музее истории развития городского электротранспорта, посмотрите видео, которое перенесет вас в стены уникального музея, созданного целеустремленными мечтателями. Так хранитель музея называет своих коллег, бывших и нынешних сотрудников Горэлектротранспорта, для которых транспорт — дело жизни.
Попасть в музей не так просто, потому что территория закрытая, нужно предварительно записаться. Зато здесь можно узнать всю историю новосибирских троллейбусов и трамваев с момента запуска. Увидеть не только модели, сделанные местными умельцами, но и окунуться в атмосферу разных эпох, переданную через фотографии первых водителей, старые билеты, компостеры, костюмы и сумки вагоновожатых.
Но в центре внимания, конечно, транспорт — модели, сделанные в масштабе 1:25. Автор большей половины копий — бывший сотрудник Горэлектротранспорта Максим Исаев.
Первую модель он сделал в начале
— У него был маршрут 35, ходил по Димитровскому мосту. А я работал на
От слов к делу. Максим Викторович действительно сделал такую модель, но подарок, по его мнению, потерял актуальность, потому что город как раз переходил на другой транспорт, и другу достался новый автобус — желтый Ikarus с гармошкой.
— Мой автобус, получается, устарел, и я сделал ему этот металлический «Икарус» с гармошкой, — рассказывает мастер. — Друг поставил его себе на панель в автобусе, вывел туда лампочки: когда тормозишь, в модели загорался свет. Это были 1988–
Тот первый ЛиАЗ он оставил себе — маленький автобус до сих пор стоит в квартире у Максима Исаева. Всё сохранилось, в том числе то, что внутри.
— Интересно, что даже шторы... Я прям оторвал кусочек шторы в его автобусе. Всё это натуральное, сохранилось с 1988 года, когда многие еще ходили в детский сад, а кто-то даже не родился.
В ответ на такой подарок друг сделал ему троллейбус
— Технология отработана. Если металл, то немного, потому что с ним работать сложнее. В основном это картон, цветная бумага, стекло, пластик, — перечислил он. — С колесами только всегда проблема, потому что склеить их из бумаги невозможно. Поэтому я использую колеса от каких-то игрушек. А по времени — зависит от модели. Если это модель новая, то сначала нужно рисовать схему. В интернете нахожу эту модель, смотрю длину, ширину, всё это делаю в масштабе. Уменьшаю на 32 или на 25, как на черчении когда-то в школе. То есть на миллиметровой бумаге рисую такой макет, а потом уже по нему вырезаю. Что-то новое может занять месяц-два, а что-то, что уже делал много раз, — можно изготовить за три дня.
Модели, сделанные Максимом Исаевым, стоят на полках или панелях в транспорте у друзей и коллег. Например, у водителя троллейбуса Нины Малышкиной — героини статьи на НГС, участницы «Народной премии» в 2019 году.
— Я начинал работать, и она тогда работала. Сейчас ходит троллейбус
Водители довольно трепетно относятся к своему транспорту. Например, одна женщина — Галина — утром подходила, гладила свой троллейбус и говорила ему: «Ласточка моя».
— Если не поглажу, он начинает у меня на линии капризничать: то дверь не откроется, то еще что-то, — вспоминает рассказы коллег Максим Викторович.
— То есть это хобби, какой-то интерес, всегда приятно дарить людям радость. Пусть она будет маленькая, но чтобы они улыбнулись и подумали, что есть какой-то позитив.
Сейчас в музее больше 10 моделей Максима Исаева. В этом году его попросили сделать новую — модель уфимских троллейбусов с автономным ходом, которые скоро прибудут в город.