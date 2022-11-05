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Водитель сбил подростка на проезжей части в Новосибирске

Мальчика доставили в больницу

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Инцидент произошел в Ленинском районе Новосибирска

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Днем 5 ноября в Новосибирске водитель автомобиля сбил 14-летнего подростка. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, инцидент произошел на территории Ленинского района города по улице Бийской. Водителя и автомобиль установить не удалось.

— Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по прилегающей территории дома 11 улицы Бийской со стороны улицы Херсонской в сторону улицы Бийской и в пути следования, у дома 11 по улице Бийской, совершил наезд на пешехода, который стоял на проезжей части, — указано в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 14-летний мальчик. Его с травмами доставили в лечебное учреждение. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.

— Всем, кто обладает какой-либо информацией по данному ДТП. Просьба сообщить в дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД России по Новосибирску. 232–23–51, 232–23–21, — передали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Накануне в Новосибирске водитель Honda Civic сбил женщину и 9-летнего ребенка. Пострадавшие переходили дорогу по пешеходному переходу.

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