Водитель сбил подростка на проезжей части в Новосибирске
Мальчика доставили в больницу
Днем 5 ноября в Новосибирске водитель автомобиля сбил
— Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по прилегающей территории дома 11 улицы Бийской со стороны улицы Херсонской в сторону улицы Бийской и в пути следования, у дома 11 по улице Бийской, совершил наезд на пешехода, который стоял на проезжей части, — указано в сообщении.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал
— Всем, кто обладает какой-либо информацией по данному ДТП. Просьба сообщить в дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД России по Новосибирску. 232–23–51, 232–23–21, — передали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Накануне в Новосибирске водитель Honda Civic сбил женщину и