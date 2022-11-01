«Разбили три автомобиля»: массовое ДТП произошло во дворе дома в Новосибирске
Виновника ДТП ищут сотрудники ГИБДД
Ночью 1 ноября в Новосибирске произошло массовое ДТП. Как сообщается в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», водитель универсала врезался в несколько автомобилей во дворе дома
На видеозаписи видно, как водитель сдает назад и поворачивает, после чего врезается в один автомобиль. После столкновения автолюбитель задел еще одно транспортное средство. В «АСТ-54» уточнили, что в результате происшествия во дворе пострадали три автомобиля.
В паблике сообщили, что машиной управляли подростки. После произошедшего они бросили автомобиль и сбежали.
— Сотрудники ГИБДД ориентированы на установление всех обстоятельств и привлечение водителя к административной ответственности, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу ведомства с просьбой уточнить, действительно ли в автомобиле были подростки. В ведомстве сообщили, что пока это не установлено.