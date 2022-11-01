«Разбили три автомобиля»: массовое ДТП произошло во дворе дома в Новосибирске

На видеозаписи видно, как водитель сдает назад и поворачивает, после чего врезается в один автомобиль. После столкновения автолюбитель задел еще одно транспортное средство. В «АСТ-54» уточнили, что в результате происшествия во дворе пострадали три автомобиля.

