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Густой туман утром опустился на Новосибирск

Накануне синоптики предупреждали о сложных условиях на дорогах

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ds

Атмосферные фото сняты сегодняшним утром нашим фотографом

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Утром первого ноября Новосибирск заволокло густым туманом. Видимость в центре города оставляет желать лучшего. Накануне о тумане и гололедице предупреждали синоптики.

— 1 ноября в первой половине дня ожидается погода без существенных осадков. Утром местами туман. Ветер юго-западный 3–8 м/с. Температура воздуха -1... +1 градус. На дорогах местами гололедица, — говорилось в прогнозе ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Гололеда в Новосибирске немного: дорожная обстановка по состоянию на 09:36 сервисом 2ГИС оценивается в 4 балла из 10

Гололеда в Новосибирске немного: дорожная обстановка по состоянию на 09:36 сервисом 2ГИС оценивается в 4 балла из 10

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Ранее сообщалось, что 1, 2 и 3 ноября и ночные, и дневные температуры будут почти одинаковые. В темное время суток ожидается 0... -2 градуса. В светлое время суток будет +1... +4 градуса первые два дня, а 3 ноября — еще теплее, +4... +6 градусов.

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