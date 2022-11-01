Густой туман утром опустился на Новосибирск
Накануне синоптики предупреждали о сложных условиях на дорогах
Утром первого ноября Новосибирск заволокло густым туманом. Видимость в центре города оставляет желать лучшего. Накануне о тумане и гололедице предупреждали синоптики.
— 1 ноября в первой половине дня ожидается погода без существенных осадков. Утром местами туман. Ветер юго-западный
Ранее сообщалось, что 1, 2 и 3 ноября и ночные, и дневные температуры будут почти одинаковые. В темное время суток ожидается