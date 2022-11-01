Мэрия оценила траты на остановку, с которой в Новосибирске никуда нельзя уехать

В мэрии Новосибирска рассказали, сколько стоит остановочный павильон, который появился в районе площади Калинина напротив дома по адресу Красный проспект, 161.

Особенность этой остановки в том, что ее расположили посередине пешеходного тротуара и отсюда никуда нельзя уехать: это конечный пункт высадки пассажиров, приезжающих из отдаленных районов и пригорода.

