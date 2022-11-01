Мэрия оценила траты на остановку, с которой в Новосибирске никуда нельзя уехать
Павильон возле метро появился в рамках исполнения судебного решения
В мэрии Новосибирска рассказали, сколько стоит остановочный павильон, который появился в районе площади Калинина напротив дома по адресу Красный проспект, 161.
Особенность этой остановки в том, что ее расположили посередине пешеходного тротуара и отсюда никуда нельзя уехать: это конечный пункт высадки пассажиров, приезжающих из отдаленных районов и пригорода.
— Остановочный павильон установлен на расстоянии 2,5 метра от проезжей части в полном соответствии с требованиями ГОСТ
Ранее источник в этом департаменте неофициально пояснял, что павильон поставили в рамках судебного решения по претензиям к мэрии от ГИБДД: мэрию обязали для безопасности движения обеспечить все остановочные пункты павильонами. По правилам, уточнил источник, павильоны должны быть даже там, где осуществляется только высадка и не производится посадка пассажиров.
В мэрии также сообщили, сколько было потрачено денег на эту остановку: стоимость остановочного павильона с закладными деталями и урной для мусора обошлась бюджету в 69 тысяч 659 рублей и 54 копейки, а работа по установке павильона — в 13 тысяч 700 рублей.
28 октября корреспондент НГС Илья Калинин иронично представил эту ситуацию как очередной памятник абсурда, появившийся в Новосибирске: на месте, откуда никто никуда не уезжает, городские власти ставят остановочный павильон, а в нескольких сот метрах от этого места — на оживленной остановке «Чемпион» — крытый павильон снесли еще весной и до сих пор на его месте укрытие для пассажиров не установили.