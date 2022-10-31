Когда вернут автобусы на Бориса Богаткова после ремонта теплотрассы — ответ властей
Восстановить движение общественного транспорта на участке планируется с начала ноября
В мэрии Новосибирска рассказали, когда возобновится движение общественного транспорта по улице Бориса Богаткова. Участок дороги закрыли летом из-за ремонта теплотрассы.
По данным городской администрации, общественный транспорт вновь начнет курсировать на ранее закрытом участке с 1 ноября. Так, в этот день в городе запустят автобусы № 6, 39, 44, 98 и маршрутки № 18, 42 и 51 по утвержденной схеме движения.
Отметим, троллейбусы планируется запустить на участке дороги на несколько дней позже. Движение откроют после полного восстановления контактной сети транспорта.
— С 3 ноября движение троллейбусных маршрутов № 7 и 10 будет восстановлено по утвержденным схемам, — уточнили в мэрии.
Работы на улице Бориса Богаткова в Новосибирске начались еще в начале июня. Специалисты перекрыли движение транспорта из-за реконструкции тепловых сетей.
Как сообщали НГС в пресс-службе СГК, завершить ремонтные работы по контракту необходимо 31 октября, с 1 ноября специалисты планировали отрыть движение транспорта по улице.
В 24 октября в Новосибирске вводили временные ограничения для движения транспорта на пересечении улицы Ленина и Комсомольского проспекта. Ограничения были связаны с устранением просадки дорожного полотна.