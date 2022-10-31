Автовокзал запускает новый рейс до города в Казахстане

Новосибирский автовокзал запускает новый рейс до Караганды. Автобус будет ходить по средам и воскресеньям.



Первый автобус выехал 30 октября, сообщается на сайте Новосибирского автовокзала. Автобус идет через автомобильные пункты пропуска Кулунда и Шарбакты. Пассажиры могут сесть на главном автовокзале на Гусинобродском шоссе, 37/2 (в 14:50), а также на автостанции у ж/д вокзала (в 15:30), на Юго-Западной (в 16:10). Перевозчик — МКП «НовосибГортранс».