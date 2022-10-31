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Автовокзал запускает новый рейс до города в Казахстане

Уехать до Караганды можно за 3000 рублей

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В Караганду можно уехать ежедневно

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Новосибирский автовокзал запускает новый рейс до Караганды. Автобус будет ходить по средам и воскресеньям.

Первый автобус выехал 30 октября, сообщается на сайте Новосибирского автовокзала. Автобус идет через автомобильные пункты пропуска Кулунда и Шарбакты. Пассажиры могут сесть на главном автовокзале на Гусинобродском шоссе, 37/2 (в 14:50), а также на автостанции у ж/д вокзала (в 15:30), на Юго-Западной (в 16:10). Перевозчик — МКП «НовосибГортранс».

Рейс Новосибирск — Караганда — регулярный, кроме МКП «НовосибГортранс», на этом направлении работают еще несколько перевозчиков: Sattilik Karaganda, товарищество с ограниченной ответственностью «Трансагентство KZ», «Инвест Сервис-2020», ООО «Сибирские ресурсосберегающие технологии». Ежедневно в расписании автовокзала от 1 до 7 рейсов. Цена полного билета до Караганды примерно одна у всех перевозчиков — от 3000 до 3035 рублей, время в пути — около 20 часов.

Кроме Караганды, автовокзал отправляет рейсы еще в несколько городов Казахстана, в том числе в Семей, Усть-Каменогорск, Экибастуз, Темиртау, Павлодар и Нур-Султан.

30 октября казахская авиакомпания отменила рейсы Астана — Новосибирск и Усть-Каменогорск — Новосибирск из-за невыдачи разрешения авиационных властей России на выполнение международных регулярных полетов. В ближайшее время полеты пообещали возобновить.

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