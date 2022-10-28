«Приходится ездить на попутках вечерами»: сибирячка не успевает на автобус с работы и просит изменить расписание

Сибирячка второй год добивается изменения расписания автобуса № 216 или включения дополнительного вечернего рейса в Новосибирске, который ходит от остановки «Областная больница» (центральный корпус) до села Шилово.



Жительница села Ярково Оксана работает в Новосибирске и вечером хочет добираться домой на автобусе № 216 , который едет в село Новошилово. Но, по ее словам, проблема в том, что работа у нее, как и у многих, завершается в 18 часов, а последний автобус по расписанию уезжает в 17:30.