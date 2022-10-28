«Приходится ездить на попутках вечерами»: сибирячка не успевает на автобус с работы и просит изменить расписание
Еще один вариант решения проблемы — введение дополнительного рейса вечером
Сибирячка второй год добивается изменения расписания автобуса
Жительница села Ярково Оксана работает в Новосибирске и вечером хочет добираться домой на автобусе
— Два года билась: куда только не обращалась — всё без толку. Сначала были отписки, а после, как я стала писать в Москву, начались какие-то шаги, но в итоге опять тишина. Сейчас приходится ездить самостоятельно на попутках вечерами. Сами понимаете, что это может закончиться не очень хорошо: люди разные.
По ее словам, в сентябре 2022 года она снова обращалась по этому вопросу к главе
Ярковского сельсовета. После этого ей письменно ответили (документ имеется в распоряжении редакции), что несмотря на то, что этот вопрос неоднократно поднимался, положительного решения принято не было.
В документе также говорится о том, что в ноябре 2021 года уже переносили рейс на более позднее время, но после этого поступило обращение от жителей с просьбой вернуть прежнее время. Учитывая этот факт и анализ пассажиропотока в вечернее время, решили вернуть действующее ранее расписание.
Для того чтобы внести изменения снова, нужны коллективные обращения жителей.
Журналист НГС направил запрос в Министерство транспорта Новосибирской области и получил следующий ответ:
— Обращения в части расписания движения автобуса указанного маршрута поступали осенью 2021 года. После чего Минтрансом НСО было согласовано расписание движения маршрута
Ранее мы рассказывали о подобной проблеме: жители поселка Мочище пытаются добиться от властей хорошей работы общественного транспорта — чтобы вечером уехать домой из Новосибирска, им приходится заказывать такси или ехать с пересадками.