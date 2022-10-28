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«Приходится ездить на попутках вечерами»: сибирячка не успевает на автобус с работы и просит изменить расписание

Еще один вариант решения проблемы — введение дополнительного рейса вечером

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Пока жители Ярково, которым не нравится действующее расписание автобуса, вынуждены добираться на попутках и такси

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Сибирячка второй год добивается изменения расписания автобуса № 216 или включения дополнительного вечернего рейса в Новосибирске, который ходит от остановки «Областная больница» (центральный корпус) до села Шилово.

Жительница села Ярково Оксана работает в Новосибирске и вечером хочет добираться домой на автобусе № 216, который едет в село Новошилово. Но, по ее словам, проблема в том, что работа у нее, как и у многих, завершается в 18 часов, а последний автобус по расписанию уезжает в 17:30.

— Два года билась: куда только не обращалась — всё без толку. Сначала были отписки, а после, как я стала писать в Москву, начались какие-то шаги, но в итоге опять тишина. Сейчас приходится ездить самостоятельно на попутках вечерами. Сами понимаете, что это может закончиться не очень хорошо: люди разные.

По ее словам, в сентябре 2022 года она снова обращалась по этому вопросу к главе
Ярковского сельсовета. После этого ей письменно ответили (документ имеется в распоряжении редакции), что несмотря на то, что этот вопрос неоднократно поднимался, положительного решения принято не было.

В документе также говорится о том, что в ноябре 2021 года уже переносили рейс на более позднее время, но после этого поступило обращение от жителей с просьбой вернуть прежнее время. Учитывая этот факт и анализ пассажиропотока в вечернее время, решили вернуть действующее ранее расписание.

Для того чтобы внести изменения снова, нужны коллективные обращения жителей.

Журналист НГС направил запрос в Министерство транспорта Новосибирской области и получил следующий ответ:

— Обращения в части расписания движения автобуса указанного маршрута поступали осенью 2021 года. После чего Минтрансом НСО было согласовано расписание движения маршрута № 216 с администрацией Ярковского сельсовета, поскольку оно было принято на состоявшемся 19 ноября 2021 года на общем собрании жителей сёл Шилово и Новошилово, а также устраивало большинство их жителей. На основании вышеизложенного Минтранс НСО считает нецелесообразным внесение изменений в действующее расписание движения автобуса

Ранее мы рассказывали о подобной проблеме: жители поселка Мочище пытаются добиться от властей хорошей работы общественного транспорта — чтобы вечером уехать домой из Новосибирска, им приходится заказывать такси или ехать с пересадками.

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