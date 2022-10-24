В Новосибирске поставили первую остановку для трамвая — она очень компактная

21 октября в Новосибирске поставили первый павильон на трамвайной платформе — в ближайшее время такие же появятся еще на 16 платформах.



Его поставили на остановке «Гипроуголь» на улице Трикотажной. В ближайшие дни его приведут в порядок: очистят стекла, восстановят дорожное покрытие, поставят урны.



— Павильон трамвайного типа разработан для специальных условий. То есть он состоит только из задней стенки с защитой ожидающих трамвай пассажиров от воздействия погодных условий, брызг от автомобилей, дорожной грязи. И, соответственно, у него есть навес. Не имеет боковых стенок, специально разработан для посадочных платформ шириной полтора метра, то есть минимальной шириной, — прокомментировал заместитель начальника управления пассажирских перевозок Михаил Никулин.