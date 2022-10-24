В Новосибирске поставили первую остановку для трамвая — она очень компактная
В ближайшее время в городе установят 16 таких же павильонов
21 октября в Новосибирске поставили первый павильон на трамвайной платформе — в ближайшее время такие же появятся еще на 16 платформах.
Его поставили на остановке «Гипроуголь» на улице Трикотажной. В ближайшие дни его приведут в порядок: очистят стекла, восстановят дорожное покрытие, поставят урны.
— Павильон трамвайного типа разработан для специальных условий. То есть он состоит только из задней стенки с защитой ожидающих трамвай пассажиров от воздействия погодных условий, брызг от автомобилей, дорожной грязи. И, соответственно, у него есть навес. Не имеет боковых стенок, специально разработан для посадочных платформ шириной полтора метра, то есть минимальной шириной, — прокомментировал заместитель начальника управления пассажирских перевозок Михаил Никулин.
По его словам, павильон соответствует единому дизайну павильонов различных типов, разработан управлением художественного облика мэрии Новосибирска, согласован с управлением пассажирских перевозок.
Конкурс на закупку 17 павильонов в прошлом году объявил Городской центр организации дорожного движения. Из городского бюджета планировали потратить 2,8 миллиона рублей. По данным сайта «Контур.Закупки», контракт заключили с ООО «Дорожные Конструкции Сибири» на сумму 2,8 миллиарда рублей. По данным «Контур.Фокус», в компании числится один сотрудник, в прошлом году компания заработала 85,5 миллиона рублей, выручка составила — 1,2 миллиона. В 2021 году ООО «Дорожные Конструкции Сибири» заключило 13 контрактов на сумму 39 миллионов рублей.
Павильон на трамвайной платформе позволит пассажирам ждать транспорт в более комфортных условиях. В отличие от недавно установленного павильона на площади Калинина, который поставили там, где пассажиры вообще не ждут транспорт.