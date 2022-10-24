Площадь Труда в Новосибирске сковала пробка — что там произошло
По данным очевидцев, затор образовался из-за ДТП на трамвайных путях
Утром 24 октября на левом берегу в Новосибирске образовалась пробка. По данным 2ГИС, движение затруднено на площади Труда из-за дорожно-транспортного происшествия. Очевидцы сообщают, что авария произошла на трамвайных путях.
Как сообщает 2ГИС, кроме площади Труда, заторы также образовались на улице Станционной и на Советском шоссе.
Пробка наблюдается на Октябрьском мосту в сторону правого берега, а также на Октябрьской магистрали и улице Большевистской. Дорожная обстановка в городе оценивается на семь баллов.
Напомним, накануне в Новосибирске поднялась метель. Кроме снегопада, в городе дул сильный ветер, который мог стать причиной различных ЧП. Из-за ветра в городе сорвало крышу с общежития на