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Площадь Труда в Новосибирске сковала пробка — что там произошло

По данным очевидцев, затор образовался из-за ДТП на трамвайных путях

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Дорожную обстановку осложняет снегопад

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Утром 24 октября на левом берегу в Новосибирске образовалась пробка. По данным 2ГИС, движение затруднено на площади Труда из-за дорожно-транспортного происшествия. Очевидцы сообщают, что авария произошла на трамвайных путях.

24 октября в Новосибирске произошла авария на площади Труда

24 октября в Новосибирске произошла авария на площади Труда

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Как сообщает 2ГИС, кроме площади Труда, заторы также образовались на улице Станционной и на Советском шоссе.

Пробка наблюдается на Октябрьском мосту в сторону правого берега, а также на Октябрьской магистрали и улице Большевистской. Дорожная обстановка в городе оценивается на семь баллов.

Напомним, накануне в Новосибирске поднялась метель. Кроме снегопада, в городе дул сильный ветер, который мог стать причиной различных ЧП. Из-за ветра в городе сорвало крышу с общежития на Станционной, 8, на площади Энергетиков, а на Обском море поднялся шторм.

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