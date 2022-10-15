Аэропорт в 20 километрах от «Шерегеша» принял самолеты впервые за
30 лет
Сегодня туда прилетел самолет из Новосибирска
15 октября аэропорт города Таштагол в Кемеровской области впервые за 30 лет принял самолеты, сообщает агентство ТАСС. Он находится в 20 километрах от курорта «Шерегеш».
Сегодня в аэропорт, принадлежащий компании «Аэрокузбасс», прибыли самолеты малой авиации из Новосибирска, Омска, Красноярска и Кемерова.
— Вместе с региональными властями мы развиваем транспортную доступность «Шерегеша». Теперь из сибирских городов можно будет в считаные часы добраться до курорта, — цитирует ТАСС гендиректора «Аэрокузбасса» Кирилла Ермакова.
Полеты из аэропорта будут осуществлять по индивидуальным заявкам. Постоянный график сформируют после того, как появится регулярный спрос.
Ранее в Кузбассе объявили конкурс на проектирование аэропорта в «Шерегеше». Работы оценили в 401 миллион рублей. Аэродром должен будет обслуживать до