На Оловозаводской в Новосибирске второй раз за октябрь провалился асфальт

В Новосибирске второй раз за октябрь на улице Оловозаводской в Кировском районе Новосибирска провалился асфальт. По словам очевидца, сегодня, 12 октября, на месте работали сотрудники СГК. Житель улицы Оловозаводской Константин Корюкин в полдень вышел из дома, когда заметил провал.



— Собирался на рыбалку, смотрю, очередной провал на этой улице. О предыдущем я сообщал вам на прошлой неделе, 7 октября, и вот — опять! В июле этого года я тоже наблюдал подобное на нашей любимой улице, — говорит Корюкин.

