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На Оловозаводской в Новосибирске второй раз за октябрь провалился асфальт

После инцидента собралась пробка

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Рабочие огородили провал

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В Новосибирске второй раз за октябрь на улице Оловозаводской в Кировском районе Новосибирска провалился асфальт. По словам очевидца, сегодня, 12 октября, на месте работали сотрудники СГК. Житель улицы Оловозаводской Константин Корюкин в полдень вышел из дома, когда заметил провал.

— Собирался на рыбалку, смотрю, очередной провал на этой улице. О предыдущем я сообщал вам на прошлой неделе, 7 октября, и вот — опять! В июле этого года я тоже наблюдал подобное на нашей любимой улице, — говорит Корюкин.

Из-за провала по всей улице Оловозаводской образовалась пробка, по остальному Кировскому району дорожная обстановка на момент публикации материала ничем не отличается от привычной.

Из-за инцидента движение на улице встало

Из-за инцидента движение на улице встало

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Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу СГК. На момент публикации НГС не получил обратной связи. Что касается провала недельной давности, он был связан с аварией на трубопроводе, который проходит по улице Тюменской через Оловозаводскую.

СГКАсфальт провалилсяПровал асфальта
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