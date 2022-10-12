На Оловозаводской в Новосибирске второй раз за октябрь провалился асфальт
После инцидента собралась пробка
В Новосибирске второй раз за октябрь на улице Оловозаводской в Кировском районе Новосибирска провалился асфальт. По словам очевидца, сегодня, 12 октября, на месте работали сотрудники СГК. Житель улицы Оловозаводской Константин Корюкин в полдень вышел из дома, когда заметил провал.
— Собирался на рыбалку, смотрю, очередной провал на этой улице. О предыдущем я сообщал вам на прошлой неделе, 7 октября, и вот — опять! В июле этого года я тоже наблюдал подобное на нашей любимой улице, — говорит Корюкин.
Из-за провала по всей улице Оловозаводской образовалась пробка, по остальному Кировскому району дорожная обстановка на момент публикации материала ничем не отличается от привычной.
Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу СГК. На момент публикации НГС не получил обратной связи. Что касается провала недельной давности, он был связан с аварией на трубопроводе, который проходит по улице Тюменской через Оловозаводскую.