Мэрия назвала процент готовности дорожной техники к уборке Новосибирска зимой
К уборке обещают привлечь частных подрядчиков
В Новосибирске дорожная техника, предназначенная для работ по уборке улиц зимой, готова на 64%. Для вывоза снега привлекут частных подрядчиков.
— На сегодняшний день парк специализированной техники, назначенной для содержания улично-дорожной сети в зимний период, насчитывает 465 единиц. Готовность техники, участвующей только в зимнем содержании — 64%, круглогодичного содержания — 80%. Проводятся мероприятия по заключению договоров на привлечение самосвальной техники для вывоза снега, — рассказал глава департамента транспорта мэрии Новосибирска Константин Васильев на аппаратном совещании октября.
По словам чиновника, штат механизаторов укомплектован на 62%, дорожных рабочих — на 65%.
В этом году дороги зимой будут обрабатывать противогололедной смесью. Для нее закупят
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске выделили 93 миллиона рублей на покупку дорожной техники. Ее должны доставить в город до середины декабря.