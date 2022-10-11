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Мэрия назвала процент готовности дорожной техники к уборке Новосибирска зимой

К уборке обещают привлечь частных подрядчиков

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В городе для зимней уборки есть 465 единиц техники

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В Новосибирске дорожная техника, предназначенная для работ по уборке улиц зимой, готова на 64%. Для вывоза снега привлекут частных подрядчиков.

— На сегодняшний день парк специализированной техники, назначенной для содержания улично-дорожной сети в зимний период, насчитывает 465 единиц. Готовность техники, участвующей только в зимнем содержании — 64%, круглогодичного содержания — 80%. Проводятся мероприятия по заключению договоров на привлечение самосвальной техники для вывоза снега, — рассказал глава департамента транспорта мэрии Новосибирска Константин Васильев на аппаратном совещании октября.

По словам чиновника, штат механизаторов укомплектован на 62%, дорожных рабочих — на 65%.

В этом году дороги зимой будут обрабатывать противогололедной смесью. Для нее закупят 47 500 тонн отсева горных пород и 11 640 тонн соли. Также на дорогах будут использовать реагент «Бионорд».

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске выделили 93 миллиона рублей на покупку дорожной техники. Ее должны доставить в город до середины декабря.

Дорожная техникаУборка дорогБионорд
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