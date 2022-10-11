Мэрия назвала процент готовности дорожной техники к уборке Новосибирска зимой

В Новосибирске дорожная техника, предназначенная для работ по уборке улиц зимой, готова на 64%. Для вывоза снега привлекут частных подрядчиков.

— На сегодняшний день парк специализированной техники, назначенной для содержания улично-дорожной сети в зимний период, насчитывает 465 единиц. Готовность техники, участвующей только в зимнем содержании — 64%, круглогодичного содержания — 80%. Проводятся мероприятия по заключению договоров на привлечение самосвальной техники для вывоза снега, — рассказал глава департамента транспорта мэрии Новосибирска Константин Васильев на аппаратном совещании октября.