«Едем 3 километра в час»: пробка в 6 километров образовалась на Димитровском мосту и Владимировской — где еще заторы
Водители могут потерять очень много времени
В Новосибирске утром 10 октября собрались огромные пробки. Шесть километров образовался затор на Димитровском мосту в сторону площади Труда. Сервис 2Gis оценивает загруженность дорог на 8 баллов.
Водители нервничают и делятся своим негодованием.
— Едем 3 километра в час, — жалуются водители в приложении 2Gis.
Также серьезные пробки образовались на Октябрьском мосту в сторону улицы Восход, на улицах Большевистской, Станиславского, Станционной, Титова, Немировича-Данченко.
Многие водители винят во всем дождь, в который движение обычно затруднено.
— Вроде асфальт везде, но как дождь — всё встает, словно дороги в деревне раскисают, — недоволен пользователь приложения 2Gis.
В Новосибирске днем 8 октября образовалась пробка на Димитровском мосту в обе стороны.