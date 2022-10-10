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«Едем 3 километра в час»: пробка в 6 километров образовалась на Димитровском мосту и Владимировской — где еще заторы

Водители могут потерять очень много времени

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Водители нервничают и делятся своим негодованием

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В Новосибирске утром 10 октября собрались огромные пробки. Шесть километров образовался затор на Димитровском мосту в сторону площади Труда. Сервис 2Gis оценивает загруженность дорог на 8 баллов.

Водители нервничают и делятся своим негодованием.

— Едем 3 километра в час, — жалуются водители в приложении 2Gis.

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Также серьезные пробки образовались на Октябрьском мосту в сторону улицы Восход, на улицах Большевистской, Станиславского, Станционной, Титова, Немировича-Данченко.

Многие водители винят во всем дождь, в который движение обычно затруднено.

— Вроде асфальт везде, но как дождь — всё встает, словно дороги в деревне раскисают, — недоволен пользователь приложения 2Gis.

В Новосибирске днем 8 октября образовалась пробка на Димитровском мосту в обе стороны.

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