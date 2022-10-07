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Асфальт провалился на Оловозаводской: движение на одной полосе заблокировано

Из-за инцидента образовалась пробка в Кировском районе

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Асфальт провалился в районе производственных корпусов на Оловозаводской, 25

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На улице Оловозаводской в Кировском районе Новосибирска провалился асфальт. Дыра настолько большая, что ее ограждение сделало невозможным проезд от улицы Мира до перекрестка с Тюменской.

— Ехал на работу на такси сегодня, смотрю — провал огромный, пар идет. Я помню, в июне на этой же улице в районе дома № 3 тоже наблюдал провал, — рассказал читатель НГС Константин.

Участок дороги в районе провала карта пробок 2ГИС показывает бордово-черным цветом.

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НГС обратился за комментарием в СГК. На момент публикации обратной связи редакция не получила.

В августе на улице Калинина под асфальт наполовину провалился груженый грузовик. Его доставали с помощью крана.

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