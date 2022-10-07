Асфальт провалился на Оловозаводской: движение на одной полосе заблокировано
Из-за инцидента образовалась пробка в Кировском районе
На улице Оловозаводской в Кировском районе Новосибирска провалился асфальт. Дыра настолько большая, что ее ограждение сделало невозможным проезд от улицы Мира до перекрестка с Тюменской.
— Ехал на работу на такси сегодня, смотрю — провал огромный, пар идет. Я помню, в июне на этой же улице в районе дома
Участок дороги в районе провала карта пробок 2ГИС показывает бордово-черным цветом.
НГС обратился за комментарием в СГК. На момент публикации обратной связи редакция не получила.
В августе на улице Калинина под асфальт наполовину провалился груженый грузовик. Его доставали с помощью крана.