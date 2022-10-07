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На участке Чуйского тракта около Лебедевки сделали дополнительную полосу

Кроме того, отремонтировали еще 2 участка дороги

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Дополнительная полоса должна обеспечить безопасный съезд к Лебедевке

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На участке Р-256 «Чуйский тракт» устроили дополнительную полосу движения. Четвертая полоса появилась на повороте к селу Лебедевка в Искитимском районе.

Как пояснили в пресс-службе «Сибуправтодора», дополнительную полосу организовали для безопасного съезда с дороги к Лебедевке.

— Кроме этого, на перекрестке обновили светофоры и оснастили их дополнительными секциями. На всем 6-километровом участке заменили дорожное покрытие, нанесли разметку со структурной осевой линией, которая при наезде на нее создает шумовой эффект, заменили барьерное ограждение и дорожные знаки, — рассказали в дорожном агентстве.

Кроме того, на Р-256 завершили начатый в прошлом году ремонт на участке с 33-го по 38-й км в черте Бердска. Там заменили покрытие, реконструировали светофор, переустроили систему водоотвода и ливневки, заменили пешеходное ограждение и «привели в порядок тротуары».

Еще 18 километров Р-256 обновили, чтобы продлить межремонтный срок.

Отремонтированные участки можно посмотреть на карте.

В этом году Чуйскому тракту исполнилось 100 лет — дороге, которая проходит через три региона к границе с Монголией. НГС запустил серию публикаций, посвященных этой дате.

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