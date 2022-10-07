На участке Чуйского тракта около Лебедевки сделали дополнительную полосу

На участке Р-256 «Чуйский тракт» устроили дополнительную полосу движения. Четвертая полоса появилась на повороте к селу Лебедевка в Искитимском районе.



Как пояснили в пресс-службе «Сибуправтодора», дополнительную полосу организовали для безопасного съезда с дороги к Лебедевке.