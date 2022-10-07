На участке Чуйского тракта около Лебедевки сделали дополнительную полосу
Кроме того, отремонтировали еще 2 участка дороги
На участке Р-256 «Чуйский тракт» устроили дополнительную полосу движения. Четвертая полоса появилась на повороте к селу Лебедевка в Искитимском районе.
Как пояснили в пресс-службе «Сибуправтодора», дополнительную полосу организовали для безопасного съезда с дороги к Лебедевке.
— Кроме этого, на перекрестке обновили светофоры и оснастили их дополнительными секциями. На всем
Кроме того, на Р-256 завершили начатый в прошлом году ремонт на участке с
Еще 18 километров Р-256 обновили, чтобы продлить межремонтный срок.
Отремонтированные участки можно посмотреть на карте.
В этом году Чуйскому тракту исполнилось 100 лет — дороге, которая проходит через три региона к границе с Монголией. НГС запустил серию публикаций, посвященных этой дате.