Триста пассажиров пожаловались в мэрию на плохую работу транспорта вечером в Новосибирске

С января по август новосибирцы подали сотни жалоб на плохую работу транспорта по вечерам.



— В ЦУГАЭТ по вопросу неудовлетворительной работы общественного пассажирского транспорта после 20:00 часов поступило 325 обращений, которые касаются перевозчиков различных форм собственности, обслуживающих муниципальные маршруты регулярных перевозок по регулируемому и нерегулируемому тарифам на основании, соответственно, договоров или свидетельств, — ответили в мэрии на запрос НГС.