Триста пассажиров пожаловались в мэрию на плохую работу транспорта вечером в Новосибирске
Также есть претензии к отсутствию безналичной оплаты, температуре и поведению экипажа
С января по август новосибирцы подали сотни жалоб на плохую работу транспорта по вечерам.
— В ЦУГАЭТ по вопросу неудовлетворительной работы общественного пассажирского транспорта после 20:00 часов поступило 325 обращений, которые касаются перевозчиков различных форм собственности, обслуживающих муниципальные маршруты регулярных перевозок по регулируемому и нерегулируемому тарифам на основании, соответственно, договоров или свидетельств, — ответили в мэрии на запрос НГС.
Общее количество претензий к работе городского транспорта в мэрии измерили процентным соотношением от количества перевезенных пассажиров (с января по август 2022 года поступило 0,002% письменных и устных обращений).
Чаще всего пассажиры жалуются на то, что экипаж курит, нарушает ПДД, нет возможности оплатить проезд банковской картой, не выдают билеты. Также жаловались на некорректное поведение экипажа, некомфортный температурный режим, плохое состояние транспорта и отсутствие информации об остановках.
В общественную приемную мэра тоже пишут о работе городского транспорта: с января по август было 321 обращение. Большинство (101) — на нарушение графика движения. 109 человек пожаловались на культуру обслуживания пассажиров, про невозможность безналичной оплаты сообщили 63 пассажира. О том, что транспорт плохо ходит по вечерам, заявили 37 пассажиров, еще 11 человек написали обращение по поводу того, что транспорт долго стоит на одной остановке.
За нарушение договорных обязательств, объяснили в мэрии, перевозчики-нарушители могут получить уведомление о возможном расторжении договора на перевозку. Если нарушения повторяются после этого, то договор могут расторгнуть в одностороннем порядке.
— За систематические нарушения перевозчиком утвержденного расписания с января по август 2022 года расторгнуто 4 договора с ООО «Урман», ИП Кобенко Вячеслав Александрович (по данным ЦУГАЭТ, перевозчик обслуживает маршруты:
В сентябре НГС делал серию материалов о работе транспорта. Вот как объясняют проблемы в своей сфере перевозчики.