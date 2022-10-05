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В Новосибирске ограничили движение по двум улицам

Водителей просят быть внимательными на дороге

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Изменения связаны с ремонтом теплотрассы

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Движение по двум улицам ограничили в Новосибирске. На городских магистралях проведут ремонт теплотрассы.

— До 14 октября будет перекрыта улица Пожарского в районе дома № 2а. Также до 21 октября на шесть метров сузят пересечение улиц Республиканской и Кропоткина. Напротив дома № 1 проведут ремонт теплотрассы, — сообщили в пресс-центре мэрии.

Водителей просят быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

В Новосибирске с 6 по 16 октября ограничат движение общественного транспорта на улице Оловозаводской в районе здания № 25, корпус 1. Это связано с ремонтом теплотрассы.

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