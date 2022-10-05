В Новосибирске ограничили движение по двум улицам
Водителей просят быть внимательными на дороге
Движение по двум улицам ограничили в Новосибирске. На городских магистралях проведут ремонт теплотрассы.
— До 14 октября будет перекрыта улица Пожарского в районе дома
Водителей просят быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.
В Новосибирске с 6 по 16 октября ограничат движение общественного транспорта на улице Оловозаводской в районе здания