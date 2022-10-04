Участки трассы Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий отремонтировали — показываем, как они теперь выглядят
Работы вели на 8 километрах трассы
Дорожники закончили ремонт двух участков дороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий в Тогучинском районе. Рабочие Тогучинского дорожного ремонтно-строительного управления вели работы на
— Километры 115–120-й и 129–132-й — одни из самых проблемных. Разрушенное покрытие, обочины, старые знаки — далеко не полный перечень дефектов, выявленных специалистами. Трасса, соединяющая регионы, стала небезопасной, — сообщили в ТУАДе.
Дорожники фрезеровали старое покрытие, уложили выравнивающий и основной асфальтобетон, установили новые знаки, ограждения, укрепили обочины, нанесли разметку.
Тогучинское ДРСУ — филиал АО «Новосибирскавтодор». Это одна из самых крупных компаний по строительству и ремонту дорог в Новосибирске и области. Там, по данным «Контур.Фокуса», зарегистрировано сотрудников — 2732 человека. Выручка за прошлый год составила 13,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 751,8 миллиона. За время существования компания заключила 1155 контрактов с государством на сумму 127 миллиардов рублей.
Например, компания занималась ремонтом улицы Волочаевской, сроки которого несколько раз срывались. Из-за этого «Новосибирскавтодор» штрафовала прокуратура — с фирмы потребовали 4,3 миллиона рублей.