На метромосту в Новосибирске заменили все рельсы
Работа длилась два года
Новосибирский метрополитен заменил все рельсы на метромосту — работы длились два года.
— Метрополитен завершил программу сплошной замены рельсов на метромосту, который, как известно, является самым длинным в мире. Эта работа заняла два года и потребовала большой мобилизации сил и средств, — сообщили в пресс-службе новосибирского метрополитена.
По данным метрополитена, в прошлом году заменили рельсы на 1,1 км пути, в 2022 году — на 980 метрах. Год назад меняли рельсы по второму пути, сейчас — по первому.
— Рельсы меняют в ночное время, когда метро закрыто. Ремонтные работы не нарушают график движения поездов и не доставляют неудобства пассажирам. Своевременная замена рельсов позволяет обеспечить необходимую безопасность движения поездов, повышает надежность инфраструктуры метро, — отметили в метрополитене и уточнили, что за состоянием рельсов ведется постоянный контроль.
Кроме того, на эстакаде метромоста восстанавливают остекление. Работы разделены на три этапа — будут ремонтировать витражи, металлические и железобетонные конструкции.