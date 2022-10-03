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На метромосту в Новосибирске заменили все рельсы

Работа длилась два года

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Рельсы в метро меняли два года

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Новосибирский метрополитен заменил все рельсы на метромосту — работы длились два года.

— Метрополитен завершил программу сплошной замены рельсов на метромосту, который, как известно, является самым длинным в мире. Эта работа заняла два года и потребовала большой мобилизации сил и средств, — сообщили в пресс-службе новосибирского метрополитена.

По данным метрополитена, в прошлом году заменили рельсы на 1,1 км пути, в 2022 году — на 980 метрах. Год назад меняли рельсы по второму пути, сейчас — по первому.

— Рельсы меняют в ночное время, когда метро закрыто. Ремонтные работы не нарушают график движения поездов и не доставляют неудобства пассажирам. Своевременная замена рельсов позволяет обеспечить необходимую безопасность движения поездов, повышает надежность инфраструктуры метро, — отметили в метрополитене и уточнили, что за состоянием рельсов ведется постоянный контроль.

Кроме того, на эстакаде метромоста восстанавливают остекление. Работы разделены на три этапа — будут ремонтировать витражи, металлические и железобетонные конструкции.

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Новосибирский метрополитен
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