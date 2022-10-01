В Новосибирске ограничили движение по Комсомольскому проспекту из-за ремонта теплотрассы
Водителей просят быть внимательными на дороге
В Новосибирске с 1 по 15 октября перекрыли для движения автомобилей Комсомольский проспект. Это связано с аварийным ремонтом теплотрассы.
— В районе жилого дома по адресу Комсомольский проспект, дом
Также с 1 по 10 октября на 3 метра сузили движение по улице Кирова в районе здания
Водителей просят быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.
Напомним, в Новосибирске до 7 октября продлили сроки реконструкции теплотрассы на улице Бориса Богаткова.