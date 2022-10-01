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В Новосибирске ограничили движение по Комсомольскому проспекту из-за ремонта теплотрассы

Водителей просят быть внимательными на дороге

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ds

Ремонт продлится 2 недели

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В Новосибирске с 1 по 15 октября перекрыли для движения автомобилей Комсомольский проспект. Это связано с аварийным ремонтом теплотрассы.

— В районе жилого дома по адресу Комсомольский проспект, дом № 8, вводятся следующие ограничения. Улица Дмитрия Шамшурина сужена на 5 метров. А также закрывается проезд по Комсомольскому проспекту, — сообщили в пресс-центре мэрии.

Также с 1 по 10 октября на 3 метра сузили движение по улице Кирова в районе здания № 278, корпус 7.

Водителей просят быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, в Новосибирске до 7 октября продлили сроки реконструкции теплотрассы на улице Бориса Богаткова.

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