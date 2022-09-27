«Можно было год на такси ездить на эти деньги»: история курсантки, которая получила права с десятого раза

Корреспондент NGS42.RU Валерия Городецкая прошла весь путь курсанта автошколы до долгожданного «Вы сдали!» и узнала, как можно сэкономить на обучении и сдать экзамены с первого раза, сохранив свое ментальное состояние в норме. Спойлер: это история непутевой ученицы, которая получила права лишь спустя 10 попыток.



«1000 автошкол и ни одна не подходит»

Перед тем как найти нужную автошколу в Кемерове, пришлось проштудировать огромное количество сайтов — одни с отзывами, другие с ценами. Кстати, спрашивать у знакомых и идти по их наводке оказалось не лучшим вариантом: хорошие преподаватели, новые машины и недорогие цены — это дело случая. И хоть ценник у всех школ приблизительно одинаковый, качество преподавания всецело зависит от попавшегося инструктора. Я потратила много времени на сравнение автошкол, в итоге у меня появилось несколько фаворитов.