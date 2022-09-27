«Можно было год на такси ездить на эти деньги»: история курсантки, которая получила права с десятого раза
Советы от непутевой ученицы
Корреспондент NGS42.RU Валерия Городецкая прошла весь путь курсанта автошколы до долгожданного «Вы сдали!» и узнала, как можно сэкономить на обучении и сдать экзамены с первого раза, сохранив свое ментальное состояние в норме. Спойлер: это история непутевой ученицы, которая получила права лишь спустя 10 попыток.
«1000 автошкол и ни одна не подходит»
Перед тем как найти нужную автошколу в Кемерове, пришлось проштудировать огромное количество сайтов — одни с отзывами, другие с ценами. Кстати, спрашивать у знакомых и идти по их наводке оказалось не лучшим вариантом: хорошие преподаватели, новые машины и недорогие цены — это дело случая. И хоть ценник у всех школ приблизительно одинаковый, качество преподавания всецело зависит от попавшегося инструктора. Я потратила много времени на сравнение автошкол, в итоге у меня появилось несколько фаворитов.
В одной автошколе меня заинтересовала скидка для студентов, правда, как я поняла позже, всего в одну тысячу рублей.
Вторая имеет собственный автодром, поэтому там легче подстроить занятия под рабочий или учебный график. Классов для обучения также много, но есть один минус — занятия инструкторы начинают только от главного офиса.
В третьей организован онлайн-курс. В принципе, от обычного пакета он ничем не отличается, кроме формата теоретических занятий, которые можно проходить из дома по Skype. Правда, стоит он на десять тысяч дороже.
«Профилонить не получится…»
Обучение без сдачи экзаменов у меня заняло около пяти месяцев. Больше всего времени уходило, кстати, далеко не на вождение, а на зубрежку теории. Притом за полтора часа обычного теоретического занятия в автошколе я успевала усвоить лишь 30% сказанного. Оказалось, что удобнее использовать видеоуроки с визуальными примерами в интернете.
Я выучила весь курс, который скачала приложением на телефон, ровно за полторы недели, просматривая по две темы в день. А вот на занятия очного теоретического курса я ходила три месяца и вынесла оттуда только потраченное время. И я не исключение! В моей группе теорию с первого раза сдали те, кто изучал правила дополнительно в интернете.
В случае с вождением — всё зависит от наставника. За время своего мучительного испытания я встретила три вида инструкторов:
- «ленивый индивид», всю дорогу сидящий в телефоне;
- «инструктор-истеричка», который за много лет забыл, как можно нормально разговаривать с людьми;
- адекватный, но строгий.
По опыту сдачи скажу, что предлагаемых часов занятий практики не хватает больше 70% учеников. Мне пришлось взять около 20–25 дополнительных занятий. Также после нескольких неудачных попыток сдачи я сменила инструктора, что помогло закрыть черные дыры в обучении с прошлым преподавателем.
«А может, всё бросить?»
Экзамен — самая стрессовая и дорогая часть на пути к получению прав. Сдавать внутришкольные экзамены намного легче, так как регламент «несдачи» и «сдачи» там довольно свободный: легкие маршруты, рядом по привычке инструктор и расслабленная обстановка. В ГИБДД всё намного сложнее, а виной тому — патологический страх экзаменов, который порой смущает и мешает даже уверенному курсанту.
Есть и другие важные обстоятельства, которые не дали сдать мне с первого раза, — перечислю их ниже. Спойлер: виноваты в этом далеко не экзаменаторы.
«Цена ошибки»
Кандидат в водители, к сожалению, не имеет права ошибиться. За каждое неверное действие по регламенту экзаменатор ставит штрафные баллы, а при наборе уже пяти инспектор останавливает машину со словами «увидимся через месяц». Два раза проворонил поворотники или один раз не выполнил требования экзаменатора — и всё, не сдал!
«А по-русски можно?»
Один из экзаменов я с треском провалила, потому что просто не поняла задание.
Причем пока экзаменатор договаривал свою тираду, я уже проглядела поворот и хорошую траекторию для маневра. Вот один из примеров, попавшихся мне: «Разверните транспортное средство, используя передачу заднего хода», — и дальше много-много слов. Мне помогло, что на YouTube лежит куча видеороликов, объясняющих странные и сложные уловки и задания экзаменаторов.
«Торопыг не любят»
Сильно нервных новичков сотрудники ГИБДД не любят, потому что это первый признак неуверенного вождения и страха дороги. Именно поэтому я приручала себя проговаривать в голове буквально каждое свое действие, а не второпях переключать скорость с четвертой на первую.
«Сам себе посигналь!»
Даже во время экзамена меня постоянно подрезали и сигналили при любом промедлении. Задания же требуют обратного — спокойствия и уверенности. Выточенный пофигизм появляется со стажем, а пока я была кандидатом в водители, помогала лишь фантазия. Машина — это мой собственный мир, куда сигналки других водителей не доходят, а за рулем сижу не я, а мой отец, у которого уже 20 лет стажа вождения.
Месяц мучительного ожидания
После трех экзаменационных неудач увеличивается время между попытками с недели до целого месяца. Покупать допзанятие слишком часто — дорого, поэтому пришлось приезжать к месту сдачи и специально проходить пешком перекрестки, заучивая все знаки и рассчитывая в голове траекторию маневра.
«Никогда не сяду в машину!»
Многие думают, что экзаменаторы — это злые волки, которые пытаются подловить и схитрить, дабы новичок 100% не сдал. Но это абсолютный миф! Ни разу мне не попадались несправедливые инспекторы. Конечно, человеческий фактор при принятии экзамена существует. Если один упустит из виду невключенный поворотник, то второй будет следить буквально за каждым движением.
«Ценники хоть стой, хоть падай»
Сколько же я отдала, чтобы наконец получить долгожданный пластик. Кстати, дешевый ценник на сайте — не всегда такой на деле. Те 35 тысяч, которые я так долго копила, не закрыли даже половину трат при получении прав.
Во-первых, после оплаты выбранного пакета, в который входят около 130 часов занятий теории и 56 практики, в течение нескольких дней необходимо было подготовить справку. Эта цветная бумажка, действующая всего год, обошлась в три тысячи рублей. А дальше, уже после подписания договора с автошколой, вылезли доплаты, о которых я даже не подозревала. Если пропустила занятие практики — плати 500 рублей за простой машины. За каждую пересдачу внутришкольного экзамена приходилось платить по 1200 рублей. И 2000 рублей за аренду машины на время сдачи экзамена в ГИБДД. Дорого? Конечно!
Я везунчик, так как сдала с первого раза автодром в автошколе и теорию в ГИБДД, но к вождению в городе оказалась не готова. Внутришкольный экзамен по вождению в городе я сдавала пять раз. Столько же раз я проходила «боевое крещение» вместе с сотрудником ГИБДД на экзамене в городе.
Недавно, посчитав все свои траты, раскрыла: мой чек за весь период обучения вышел в районе 60–70 тысяч рублей. За эти деньги можно было приобрести хороший смартфон или больше года ездить на такси каждый день. Конечно, права — это перспектива долгосрочная, но и нервные клетки быстро не восстанавливаются.
Конечно, несдача — это незакрытый гештальт и страх остаться без прав, хотя столько уже пройдено. Но главное — в период экзаменов понять, что лучше «не сдать» в школе или инспекции, чем допустить ошибку в реальных условиях дорожного движения, которая приведет к смерти незнакомого или близкого вам человека.