Мэр Новокузнецка заявил о появлении в городе «заячьего катафалка»

В Новокузнецке с 16 сентября появится «заячий катафалк», сообщает NGS42.RU со ссылкой на главу города Сергея Кузнецова. Это новый способ борьбы с безбилетниками в общественном транспорте.

По словам Кузнецова, количество зайцев не уменьшается, поэтому власти «начинают новую охоту».

— Во-первых, начиная с пятницы по городу будет ходить «заячий катафалк» — это «Газель», она будет черная с красными полосками, и там будут нарисованы заячьи уши. Эта «Газель» будет подъезжать к местам, где стоят проверяющие. Проверяющие останавливают автобус, и все те, кто не заплатил за проезд, будут заходить в «заячий катафалк». С ними будут разбираться там — на улице холодно, дождь идет. И надо уважительно относиться к зайцам, надо с ними в тепле разбираться, протоколы составлять, — сказал Сергей Кузнецов.