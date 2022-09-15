Мэр Новокузнецка заявил о появлении в городе «заячьего катафалка»
Это новый способ борьбы с безбилетниками в общественном транспорте
В Новокузнецке с 16 сентября появится «заячий катафалк», сообщает NGS42.RU со ссылкой на главу города Сергея Кузнецова. Это новый способ борьбы с безбилетниками в общественном транспорте.
По словам Кузнецова, количество зайцев не уменьшается, поэтому власти «начинают новую охоту».
— Во-первых, начиная с пятницы по городу будет ходить «заячий катафалк» — это «Газель», она будет черная с красными полосками, и там будут нарисованы заячьи уши. Эта «Газель» будет подъезжать к местам, где стоят проверяющие. Проверяющие останавливают автобус, и все те, кто не заплатил за проезд, будут заходить в «заячий катафалк». С ними будут разбираться там — на улице холодно, дождь идет. И надо уважительно относиться к зайцам, надо с ними в тепле разбираться, протоколы составлять, — сказал Сергей Кузнецов.
Он отметил, что в случае, если безбилетники будут оказывать сопротивление, в том числе физическое, их будут доставлять в отдел полиции или вызывать правоохранителей на место. Также Кузнецов добавил, что машина будет курсировать в разное время по разным районам города.
Также с 15 сентября сотрудники разных учреждений администрации города будут выходить в течение дня и сами ездить на автобусах, обращая внимание на то, как пассажиры оплачивают проезд. После одной такой поездки Сергей Кузнецов заметил, что не оплачивают проезд в большей степени молодые люди и некоторые мужчины.
Еще одна мера, которую будут применять к безбилетникам, — это озвучивать их фамилии и место работы или учебы. Эти данные также будут направлять руководителям учреждений для принятия мер. Заяц может оплатить штраф или купить транспортную карту. В случае если безбилетник попадется снова, будет вставать вопрос «об административном воздействии».
Ранее NGS42.RU писал, что в августе Сергей Кузнецов предложил привлекать к уголовной ответственности пассажиров городских автобусов, которые постоянно не платят за проезд. Тогда мэр отметил, что из-за безбилетников городской бюджет ежедневно недополучает около 1,6 миллиона рублей. За месяц потери местной казны достигают порядка
В 2021 году в автобусах в Новокузнецке выявили и наказали около четырех тысяч безбилетников. Местные власти уже неоднократно говорили, что не оплачивающие проезд пассажиры наносят значительный ущерб городскому бюджету. В мэрии допускали, что это может привести к повышению стоимости проезда и увеличению штрафов для зайцев.
В Новосибирске также постепенно появляются автобусы, в которых кондукторов заменяют электронные терминалы оплаты. В связи с этим штрафы на безбилетный проезд в общественном транспорте предлагалось поднять.