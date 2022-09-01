Ливневки не справились: на Родниках закончили ремонтировать дорогу за 90 миллионов, но проблемы остались

В Новосибирске на Родниках достроили дорогу на улице Мясниковой. Ремонт после уточнения цен обошелся в 90 миллионов. Изначально контракт был на 86 миллионов.

Дорогу сдали с опозданием — её делали два года. Сроки сдвинули, так как при ремонте обнаружили, что дорога пересекала аварийный участок теплотрассы. Дорожные работы приостановили и аварийные участки теплотрассы обновили.