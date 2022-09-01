Ливневки не справились: на Родниках закончили ремонтировать дорогу за 90 миллионов, но проблемы остались
Раньше на месте дороги на Мясниковой была техническая дорога с заболоченной местностью
В Новосибирске на Родниках достроили дорогу на улице Мясниковой. Ремонт после уточнения цен обошелся в 90 миллионов. Изначально контракт был на 86 миллионов.
Дорогу сдали с опозданием — её делали два года. Сроки сдвинули, так как при ремонте обнаружили, что дорога пересекала аварийный участок теплотрассы. Дорожные работы приостановили и аварийные участки теплотрассы обновили.
— Два сезона ушло на работу на этом участке. Это строительство новой дороги. В принципе по улице Мясникова движение было, но фактически не было, потому что здесь когда-то строители для себя проложили и как умели. Уже тогда она не отвечала нормам, а со временем ситуация стала тяжелее. И все, кто здесь ехал — рисковал. Было принято решение, учитывая трафик, построить это дорогу, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
В этом году жители Родников столкнулись с проблемой, что из-за отремонтированной Мясниковой подтопляет транспортную развязку на Курчатова. Мэр Новосибирска уже поднимал эту проблему на совещании.
— Ливневки на улице Мясниковой проложены. Мы получили ситуацию, которая случилась во время обильного дождя. Воды было столько, столько осадков выпало, что система ливневой канализации, которая была здесь заложена, не смогла справиться с водой. Но в чем отличается ситуация — если раньше, здесь была заболоченная местность, то сейчас вода распределяется по поверхности и в концентрированном виде воды не было, — отметил Анатолий Локоть.
Как уточнил мэр Новосибирска, проблема с ливневками остается. Сейчас готовят новый проект для решения этой проблемы.
— Специалисты ищут решение, прежде всего технические. Какие нужны наработки, чтобы не было подобного повторения. Явно будем увеличивать диаметр ливневой канализации, чтобы вода вовремя и быстро уходила, — сообщил Анатолий Локоть.
Александр Мысик, руководитель муниципального предприятия «Метро мир», рассказал, что ливневки на Мясниковой, скорее всего, не помогут ситуации с потоплениями, а усугубят её. Весь поток с Мясникова будет уходить на кольцо.
— Мы дополнительный поток бросили на кольцо и сейчас будем готовить техническое решение, чтобы кольцо разблокировать от потопления. Все идет в коллектор на Тюленина, а он с потоком не справляется. Вода с него уходит за 40–50 минут после окончания ливня, — сообщил Александр Мысик.
Александр Шардаков, представитель подрядчика «Спецтрансстроя», уточнил, что проект сделан в полном объеме.
— Некоторые доработки делаем. Приводим объект в порядок, газоны восстанавливаем и надо доделать автобусные остановки, — рассказал Александр Шардаков.
ООО «СпецТрансСтрой» («Специальное и Транспортное Строительство») образовано 1 октября 2009 года. Согласно информации сервиса «Контур.Фокус», на конец 2021 года баланс ООО «СпецТрансСтрой» составлял 999,3 миллиона рублей (рост за год 9%), выручка — 1,3 миллиарда рублей (за год упала на 17%). Чистая прибыль за 2021 года составила 5,8 миллиона рублей. Компания активно участвует в аукционах «СпецТрансСтрой» заключила контракты на 5,6 миллиарда рублей.
Мэрия Новосибирска решила продлить маршрут автобуса № 13 после завершения ремонта на Родниках по улице Мясниковой. Теперь автобус будет ходить с остановки «Ул. Тюленина» до остановки «Автопорт «Калининский»».