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В Новосибирском метро с 31 августа начнет ходить пятивагонный состав

Удлинение поезда на один вагон позволит увеличить пропускную способность метрополитена

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Пропускная способность метрополитена увеличится на 15–20%

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На Ленинской линии новосибирского метро 31 августа запустят первый пятивагонный состав. Минимальный интервал движения на линии составит 3 минуты. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

— Удлинение составов на один вагон позволит увеличить пропускную способность метрополитена при существующих интервалах движения на 15–20%, — отметили в муниципалитете.

Отметим, что сейчас в часы пик вместимость четырехвагонных составов составляет до 800 пассажиров, добавление пятого позволит увеличить вместимость до 1000 человек.

Напомним, в Новосибирске на станции метро «Спортивная» завершают установку раздвижных дверей на одной из платформ.

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