В Новосибирском метро с
31 августа начнет ходить пятивагонный состав
Удлинение поезда на один вагон позволит увеличить пропускную способность метрополитена
На Ленинской линии новосибирского метро 31 августа запустят первый пятивагонный состав. Минимальный интервал движения на линии составит 3 минуты. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
— Удлинение составов на один вагон позволит увеличить пропускную способность метрополитена при существующих интервалах движения на 15–20%, — отметили в муниципалитете.
Отметим, что сейчас в часы пик вместимость четырехвагонных составов составляет до 800 пассажиров, добавление пятого позволит увеличить вместимость до 1000 человек.
Напомним, в Новосибирске на станции метро «Спортивная» завершают установку раздвижных дверей на одной из платформ.