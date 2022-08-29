Автобус на Родниках будет ходить дальше после ремонта на улице Мясниковой
В схему движения включат две новые остановки
Мэрия Новосибирска решила продлить маршрут автобуса
— В схему движения будут включены новые остановки «Ул. Мясниковой» и «Школа
Ремонт дороги завершили недавно, НГС протестировал сквозное движение по Мясниковой и посмотрел, как строительство нового участка повлияло на затопление кольца на улице Курчатова. Напомним, что в июне во время сильного дождя затопило автостоянку в микрорайоне Родники, в воде оказались территория стоянки и несколько автомобилей.