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Автобус на Родниках будет ходить дальше после ремонта на улице Мясниковой

В схему движения включат две новые остановки

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Ремонт улицы завершили в августе

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Мэрия Новосибирска решила продлить маршрут автобуса № 13 после завершения ремонта на Родниках по улице Мясниковой. Теперь автобус будет ходить с остановки «Ул. Тюленина» до остановки «Автопорт "Калининский"».

— В схему движения будут включены новые остановки «Ул. Мясниковой» и «Школа № 219», обустроенные по пути следования транспортных средств маршрута, — отметили в мэрии города.

Ремонт дороги завершили недавно, НГС протестировал сквозное движение по Мясниковой и посмотрел, как строительство нового участка повлияло на затопление кольца на улице Курчатова. Напомним, что в июне во время сильного дождя затопило автостоянку в микрорайоне Родники, в воде оказались территория стоянки и несколько автомобилей.

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РодникиАвтобус
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